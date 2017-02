Walang binago sa kwento ang Pangulo- Sec. Abella

ITINATWA ng Malakanyang na pabago-bago ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na siya’y nagmula sa isang mahirap na pamilya.

Ani Presidential spokesperson Ernesto Abella, ipinaliwanag ni Pangulong Duterte ang kanyang pinagmulan kung saan ay hindi naman sila mayaman subalit sa pagsusumikap ng kanyang mga magulang lalo na ng kanyang ama na si dating Davao governor Vicente Duterte ay naiwanan sila ng mana.

“Hindi flip-flop iyan. It’s just an explanation of how the family progress as a family ‘no. wala silang lavish lifestyle, hindi sila mayaman. meron naman silang sweldo and all that but they were government employees ‘no, so there was nothing there. Except that during ano — noong nakapag-impok na ‘yung magulang niya, when he died, the father died meron siyang iniwang inheritance,” ayon kay Usec. Abella.

Nauna rito, sinabi ni Pangulong Duterte na hindi sila mahirap.

Ang pahayag na ito ng Pangulo ay tugon sa isiniwalat ni Senador Antonio Trillanes IV na mayroon umanong higit P2-bilyon piso itong itinatago sa bangko.

Sinabi ng Pangulo na handa siyang magbitiw sa puwesto kung mapapatunayan ni Senador Trillanes ang kanyang akusasyon.

Binigyang diin ng Punong Ehekutibo na may iniwang pamana sa kanila ang kanyang ama. KRIS JOSE

