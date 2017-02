Wanted na mga kongresista, ipinauubaya na sa PNP

IPINAUUBAYA na ni House Speaker Pantaleon Alvarez sa Philippine National Police (PNP) ang paghanap sa ilang mga kongresista na may warrant of arrest dahil sa mga kinakaharap na kaso.

Kabilang sa may nakabinbing warrant of arrest si 1-PACMAN Rep. Mikee Romero dahil sa kasong queslified theft na inihain ng kanyang amang si Reghis Romero II.

Kaugnay ito sa ginawang pagnanakaw umano ng kongresista sa Manila North Harbor Port, Inc. sa halagang P3.4-milyon, ang kumpanyang pinag-aawayan pa nilang mag-ama.

“Anong gagawin ko hindi ko naman… paano ko hahanapin iyon? I am not the arresting officer. PNP iyong arresting officer or kung sino ang nag-issue ng warrant aba’y sila ang maghanap noon. It is not my work to arrest people,” sinabi ni Alvarez.

Si Romero ay hindi dumadalo ng sesyon simula noong January 16.

Ang warrant of arrest laban kay Romero ay inisyu ni Manila RTC Branch 11 Judge Cicero Jurado, Jr., na hindi pumayag na makapagpiyansa ang kongresista gayundin sa dalawang co-accused nito na sina Edwin Jeremillo at Felicia Aquino. MELIZA MALUNTAG

