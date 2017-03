300 babaeng tanod, tuturuan ng arnis vs krimen

PARA protektahan ang kanilang sarili laban sa mga kriminal, tuturuang humawak ng arnis ang may 300 kababaihang tanod sa ilalim ng Barangay Tanod Training Program ng Pamahalalang Lungsod ng Quezon sa Huwebes, Marso 2, para sa Women’s Month.

Nabatid na 10-araw tuturuan ng arnis ang mga instructor ng Arnis Philippines, Inc. upang magkaroon ng kaalaman at kasanayan ang mga babaeng tanod na pangalagaan ang kanilang sarili kontra sa masasamang loob.

Bukod dito, ang arnis na isang national martial at sport ng ating bansa gamit ang stick ay may malaking pakinabang para magkaroon ng higit na disiplina at magkaroon ng maayos na pangagatawan at masiglang kaisipan ng mga sasailalim sa programa.

Ang naturang programa ay sa ilalim ng pangangalaga ni QC Vice Mayor Joy Belmonte bilang pagbibigay-alaga sa mga kababaihan.

Kasama ni Vice Mayor Belmonte sa pagpapatupad ng pograma ang Rotary Club New Manila QC at Arnis Philippines, Inc.

Ngayong buwan ng kababaihan, buong buwan ng Marso ay may naikasang iba’t iba pang proyekto ang pamahalaang lungsod bilang bahagi ng pagkilala at pagpupunyagi sa natatanging papel ng kababaihan sa QC hinggil sa pagpapaunlad ng lungsod. SANTI CELARIO

