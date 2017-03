Afraid si Mama!

HINDI napanindigan ni Dr. Vicky Belo ang kanyang Intagram post about nagpapayatang zebras at giraffes na nasa Calauit Sanctuary Park, Busuanga, Palawan. “Can you believe that this is in the #philippines? These animals were donated to us during Marcos regime and have lovingly cared for until P-Noy administration.

“Unfortunately, since the Duterte administration came in, they have been forgotten and have not received any feeds for a month now.

“Please help save these beautiful #zebras and #giraffes.”

That was Vicky’s caption sa kanyang Instagram photo which was interpreted by some Duterte fans as a direct swipe to President Rodrigo Duterte.

Out of fear ay agad-agad na tinanggal ni Vicky ang kanyang post. She even explained in one online portal na “I want to make it clear that I am not bashing President Duterte.

“As the leader of our country, he has my support.

“I’m aware that he has to worry about so many more important things that I’m sure he’s not even aware of this situation,” dagdag pa niya.

Sorry na lang Vicky dahil marami pa rin ang naimbiyerna sa iyo.

“Ah n delete n ang post, n basshhh ata ng sobra! Ok lang sana kung dilawan pero sana minsan nag iisip…Botox p more.”

“Sa dami na probnlema na pinas ngayon doc sana di mo dinerect kay p. duterte ang sisi agadagad…mukhang yellowtards ka naman sana inaddress muna kay vp leni.”

“Kung ako ang nakapansin na payat ang mga zebra…medyo malayo yata na ang duterte administration ang miisip kong sisihin dahil sa pagkapayat nila…baka puwede yung caretakers muna.”

“bntang agad! Sisi agad? Haha! Wag maging political dra, baka magulat ka sa kalabasan,”

“Hindi ito pngbash tinatama lng namin ang post nya bka bumaliktad na rin utak.”

“Asan na doc ang zebra rito? Pati bh naman zebra pumapayat c dgong my kslanan…pakiretoke po ang utak.

“Naloka ako!!! Wala bang caretaker diyan at si Tatay Digong talaga ang sinisi??? Nakahihiya namn Kasi Baka ang Presidente pa talaga ang dapat mag feed Sa mga zebra!!!”

***

Tuwang-tuwa ang netizens sa suspension na ipinataw kay Mocha Something at sa kanyang radio show on DZRH.

“Nasuspend ka only to find out na yung taong gusto mo paringgan ay hindi ka naman pinansin, bwahaha.

“Bumalik ka na lang sa kung saang putikan ka nanggaling at dun ka na lang magpakawalang-modo. Go!

“Hindi ka nakakatulong sa pag unlad ng bansa. Walang magandang salita ang lumalabas sa bibig mo. Nasuspend ka na humihirit ka pa. Huwag ka ng umepal.”

“I hate it when this mocha girl talks as if she represents the Filipino people. She sow hatred, division and intrigue. I wish she would read St Francis of Assisi’s prayer. This girl is full of hatred in her heart. She may be popular right now but at the expense of not having peace in her heart, mind and soul. She is pitiful.

“Gigil na gigil na sya pero un kinaaasaran nya hindi pa din alam na nag-eexist sya. Ahhaa.

“Nagmumumura at galit na galit ka pero yung taong kinaiinisan mo ay hindi ka pa rin pinansin bwahaha.”

Ayan tuloy ang napala ng Pambansang Epal. Masyado kasing feeling. Feeling maganda, feeling matalino, feeling tama palagi. UNCUT/ALEX BROSAS

