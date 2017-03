Aljur magtatrabaho sa network ni Kaye Dacer para makabayad sa utang

MAY mga nagpayo kay Aljur Abrenica na para makabayad daw ito sa balanseng 1.3 million sa binili niyang bahay kay Kaye Dacer ay magserbisyo raw ito sa pinatatakbong sariling broadcast network ng Aksyon Lady na 8Trimedia Pro, Inc.

Tutal naman daw ay hindi na ito connected sa GMA 7 dahil nag-end na ang kontrata, dapat lang daw na mag-isip ng paraan si Aljur kung paano mababayaran ang kanyang utang na hindi biro ang halaga.

Pero ang inaasahan daw ngayon ng kampo ni Aljur ay ang muling pag-offer sa kanya ng ABS CBN ng kontrata.

Siguro naman daw ngayong libre na ito, wala nang dahilan pa para hindi siya operan ng kontrata ng kapamilya gaya nang ginawa sa kanya noon may ilang taon na ang nakararaan.

Kung si Vin Abrenica nga raw ay kinuha ng Kapamilya, si Aljur pa kaya na di hamak na mas magandang lalaki naman daw kesa sa una at mas sikat. Ganun?

***

Papa P. kahit bina-bash, tuloy pa rin ang lips-to-lips na paggalang sa anak

Walang pakialam si Piolo Pascual kahit ano pa ang sabihin ng ibang tao sa uri ng kanilang paggalang, paglalambing at pagrespeto sa isa’t isa ng kanilang pamilya lalo na pagdating sa kanilang dalawa ni Inigo Pascual na parehong nasa showbiz.

Halik naman daw talaga sa lips ang nakasanayang kaugalian ng kanilang pamilya imbes na pagmamano, kaya wala siyang magagawa kung ayaw man ng ibang tao.

Ganun din naman si Inigo sa pagiging malambing niya sa amang si Piolo ay hindi rin daw magbabago sa kabila ng mga malisyosong komento ng ilang netizens tungkol sa nag-viral na kissing video nilang mag-ama. ‘Yun!

Nga pala, palabas na sa mga sinehan ang “Northern Lights” A Journey to Love nina Piolo, Yen Santos at Raikko Mateo under Star Cinema at Regal Films.

***

Idol Tbowne, magtatatlong dekada na!

Magtatatlong dekada na si Bryan Quitoriano aka DJ Tbowne sa industriya ng radyo.

Naikot na yata niya ang halos lahat ng istasyon ng FM sa Metro Manila kaya naman nirerespeto na siya sa larangang ito.

Sa AM band naman ay naging Executive at Broadcaster si Mr. Bryan sa DWIZ 882 noong 2016 kung saan hinawakan niya ang ilan sa mga nakilalang programa.

Ngayon, muli siyang pinagkatiwalaan ng isa sa rating na AM radio station sa bansa, ang DWWWW 774 khz na kung saan hahawakan niya ang music program na “Sleepwalk” na mapapakinggan tuwing 2:00am-5:00am at ang 774 News Ngayon sa alas 5:30 ng umaga, mula Lunes hanggang Sabado.

DJ Bryan Q, sa DWWW 774 You Ultimate AM Radio! Respetado ng broadcast industry sa bansa!

***

Kris Bernal at Rafael Rosell, pinaghandaan ang kanilang sizzling hot scenes

Kung pagbabasehan ang posts ni Kris Bernal sa kanyang Instagram account, masasabi naming uwian na dahil may nanalo na!

This is because of her sizzling hot body at ng kanyang love team sa kanyang upcoming series na Impostora na si Rafael Rosell na uploaded sa nasabing photo-sharing app.

Maraming netizens ang hindi napigilang mabighani sa dalawa.

Ito raw ang katas ng kanilang disiplina at pag-aalaga sa katawan

. May nagsabi pa nga na #SummerBodGoals raw ang dalawa! Agree rin naman kami sa kanila dahil halatang halata na pinaghandaan nila ito.

Ayon pa sa post ni Kris, para raw ito sa isa sa mga eksena nila. Napapaisip tuloy kami kung anu-ano pa ang masasaksihan namin sa upcoming drama series na ito ni Kris. Mukhang kaabang-abang talaga ang pair up nila ni Raf!

***

