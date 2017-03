Aljur tuluyan nang pinakawalan ng GMA 7

NAGTAPOS na last week ang kontrata ni Aljur Abrenica sa GMA 7.

Ang matagal na niyang hangaring makalipat ng ibang TV network ay wala nang problema dahil hindi na ni-renew ng Kapuso network ang kaniyang kontrata.

Matatandaang makailang beses nabalita noon na gustong lumipat ng actor sa ibang network at dumating pa sa punto na idinemanda ang GMA para makalipat sa ibang network.

Ang kaso ay pinagbawalan siyang makalabas sa iba hanggang hindi natatapos ang kanyang kontrata.

Nagkaroon ng pag-uusap at binigyan pa siya muli ng pagkakataon ng GMA gumawa ng project.

Ang problema ay hindi nag-klik ang kanyang pagbabalik hanggang magtapos na ang kanyang kontrata at hindi na nagkaroon pa ng contract renewal.

Ang tanong ay tanggapin kaya ng ABS CBN si Aljur if ever sa kanila nga gustong lumipat ng actor?

Kung hindi magka-interes ang Kapamilya kay Aljur, saan kaya siya lilipat?

Hindi naman puwede sa TV 5 dahil nagbabawas nga ng talent ang Kapatid Network.

Pareho tuloy sila ng kapalaran nang na-link sa kanyang si Louise delos Reyes na hindi rin inoperan ng bagong kontrata ng GMA at ang balita ay nagpunta ang actress sa Viva para magpa-manage ng kanyang showbiz career.

May magawa naman kaya sa showbiz career ni Louise ang Viva?

***

Puspusan ang voice lessons ni Alden Richards para sa concert niya ngayong April at May.

Mauuna ang dalawang shows nila ni Maine Mendoza kasama sina Jose Manalo, Wally Bayola at Paolo Ballesteros na tinawag nilang Kalyeserye sa US ngayong April sa Los Angeles, California at New York.

At ang pangalawa nga ay ang solo concert ni Alden na may titled Upsurge sa Kia Theater, Cubao Quezon City.

Sold-out na raw pareho ang mga shows at para hindi mapahiya ni Alden kapag nagperform na siya harap ng fans nila ni Maine.

“Major concert ito kaya I will not let them down. Puro magagandang song ang mapapakinggan nila mostly galing sa dalawang albums ko under GMA Records.

“Yun iba naman ay mga naging signature songs namin ni Maine sa Kalyeserye,” nakangiting say pa ni Alden.

Wala raw mangyayarin problema sa teleserye nila ni Maine dahil nakapag-advantage taping na sila.

***

Hindi kami naniniwala na binastos raw ni Kim Domingo si Meg Imperial sa isang event kung saan nagkita ang dalawa.

Ayon sa nabalita ay lumapit raw si Meg kay Kim para makipagkamay pero hindi raw inabot ng huli ang kanyang kamay sa una.

If ever nangyari raw ang naturang pambabastos ni Kim kay Meg ay baka raw may naunang nang pangyayari sa dalawa.

Anyway, siguradong tatanungin si Kim ng press kapag nakatsikahan siya sa taping ng Bubble Gang na napapanood every Friday sa GMA 7.

Dahil summer na ay dumayo pa ang BG barkada sa Pradera Verde Resort sa Lubao Pampanga kung saan pasiklaban sa pagrampa sina Kim Domingo at Sinon “Rogelia” sa naturang lugar.

Rumampa si Kim na naka-one piece swimsuit habang two piece naman ang suot ni Sinon.

At habang naglalakad si Kim ay aalog-alog ang kanyang malusog na boobs at nagmumura rin ang kanyang balakang.

Hindi rin siyempre mawawala ang pamatay na kembot na paglalakad ni Sinon.

Hindi lang ang kaseksihan ni Kim ang bubulaga sa Friday episode ng BG habang sila ay nasa beach.

Nakipaglaban at hindi rin nagpahuli si Valeen Montenegro sa suot na super seksing bikini.

Makikipagtunggali rin sa mga seksing Bubble Gang girls ang male cast ng Meant To Be. TEKA MUNA/GERRY OCAMPO

