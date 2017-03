Angel Manalo at 26 iba pa, dinampot sa pamamaril

SASAMPAHAN ng kaso ng Quezon City Police District (QCPD) ang 27 na tiniwalag na miyembro ng Iglesia ni Crito (INC) na kabilang na si Felix Nathaniel ” Angel” Manalo at kapatid nitong si Lolita na inaresto dahil sa pagpapaputok ng baril sa loob ng kanilang compound na ikinasugat ng dalawang pulis sa Tandang Sora, Quezon City kamakalawa ng hapon .

Ayon sa ulat ng QCPD-Criminal Investigation and Detection Unit (CIDU) inihahanda na nila ang kasong illegal possession of firearms at frustrated murder laban sa grupo ni Manalo matapos na makuhanan ang mga ito ng mga armas at makasugat sa dalawang pulis na sina PO2 Henry Hular at PO3 Joemarie Oandasan.

Habang narekober sa lugar ang mga armas tulad ng isang M16, 1 Shotgun; dalawang carbin; isang rifle grenade at isang caliber 40 pistol.

Nag-ugat ang insidente sa pag-aresto sa 32 katao habang naghahain ng search warrant ang mga operatiba ng QCPD-SWAT team sa tahanan ni Manalo subalit pinaputukan ang mga awtoridad kung kaya’t pansalamantalang naantala ang operasyon.

Makalipas ang ilang oras ay nagpasya ang QCPD SWAT team na pasukin ang compound sa pamamagitan ng pagdaan sa backdoor ng gusali, subalit habang papasok ay pinaputukan sila ng suspek na si Jonathan Ledesma na naging sanhi para tamaan sina PO2 Hular at PO3 Oadasan.

Sa kasalukuyan, ang grupo ni Manalo ay kasalukuyan nakadetine sa District Public Safety Batallion (DPSB) habang inihahanda ang kaso habang ang tatlong menor de edad ay itinurn over na sa pangangalaga ng Women and Children Protection Desk (WCPD). SANTI CELARIO

