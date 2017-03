Annabelle Rama, diring-diri sa BF ni Ruffa G.!

IRITADA si madam Annabelle Rama kay Jordan Mouyal, Ruffa Gutierrez’s current beau. “Talagang ayoko, ‘Day!,” she hisses like a wounded snake.

“Kapag nagkikita kami sa convention, hindi ko siya binabati.

“Ang kapal ng mukha, lalapit pa rin sa akin, ang dami pa namang tao.

“Siya ang napahihiya. Lalapit siya sa akin, ‘Hi, Mrs. Gutierrez!’

“Sabi ko kay Jimmy [her assistant], huwag nang palalapitin. E, gusto pa rin daw.”

Isn’t she happy that the guy is showing respect in spite of her overt antagonism?

“Hindi, wala, masyado siyang too young for Ruffa,” she opines.

“I’m sure iiwan din niya si Ruffa.”

Iritadang-iritada talaga si Madam Annabelle sa pocket presscon ng bago niyang alaga na si Kara Mitzki na tinanggihan niya before.

Ngayon daw, when she was able to see her gorgeous metamorphosis, pumayag na rin siya at kahati siyempre ang Viva Films.

“Nakikita ko may potential,” she candidly admits. “Unang-una, maganda. “Nakaaarte naman siya, singer naman siya. Tapos, dancer.

“Sa April 8, may major concert siya, first niya ‘yun sa Music Museum.”

Her being a talent manager appears to be in her system. Nagkataon lang before “inalalako” niya ang mga talentomg hawak niya, now she no longer do it. “Nandiyan pa rin naman ang ibang talents ko,” she affably states. “Ang hawak ko ngayon, hindi ako nag-aalok sa mga producers, hindi ako nagmamakaawa na kunin mo naman.

“Nakakahiya na, ‘di ba?

“Yung mga talents ko, ako ang tinatawagan at automatic na kinukuha, kasi magagaling—sina TJ Trinidad, Jay Manalo, Assunta de Rossi, at ‘yung mga anak ko.

“Actually, si Ruffa ngayon is icon na sa bago niyang career, ‘yung Health and Wellness, ang dami niyang tao.

“May tao siya sa Hong Kong, Bangkok, Dubai. May tao siya sa Pilipinas.

“Ngayon, aalis na naman siya papuntang Bangkok, kasi may convention, twenty ang dala niyang trainees.”

HINDI BAGAY NA DARNA

Maliliit daw ang mga pata ng isang sikat na personality at hindi nababagay na Darna. Bagama’t nagpakita siya ng interes sa role, marami ang naniniwalang timbog ang international personality na to sa role na kanyang pinapantasya all because of her legs that’s very much wanting of meat. Hahahahahahahaha!

Kumbaga, top heavy ang international personality na ‘to at hindi proportional ang shape ng kanyang legs sa kanyang boobey. Hahahaha!

Besides, she’s a little bit mature for the Darna role that requires you basically to be in your early twenties only or eighteen if possible.

Laglag na kung ganon ang sosyal na beauty queen na ‘to.

Que pobrecita! Hahahahahahahahaha!

SARAH GERONIMO EXCITED NA MAKATRABAHO SI DANIEL

Sarah Geronimo on the possibility of doing a movie with Daniel Padilla: “Sabi ko nga, paano kaya ‘yon kasi hindi naman kami puwedeng love team dito, e. Hindi talaga puwede, pero tingnan natin. Tingnan natin kung ano ang pwedeng gawin.”

Excited raw si Sarah Geronimo in the event na she will be told that she has a production number with a male actor.

“Hindi naman po siya actually plinano,” she confesses. “So kapag binibigay lang na, ‘O, may prod kayo ni ganito,’ nae-excite ako,” pag-amin ni Sarah in an interview.

Lately her production numbers with her Kapamilya Leading men like Daniel Nitong mga nakaraang episodes ng weekly entertainment show ng ABS-CBN, pinag-usapan online ang mga naging production numbers niya kasama ang mga Kapamilya leading men like Daniel Padilla, James Reid, at Enrique Gil.

Of the three, it’s Daniel who has expressed his intention to work with Sarah in a movie.

He personally requested Star Magic head Johnny Manahan about this. The idea seems to be favorable in as far as Sarah G.is concerned.

According to the comebacking coach of The Voice, “Actually, gustung-gusto ko si Daniel. Kasi, first time kaming magkita ni Daniel, sa Sarah G Live! po ‘yon, payat pa siya noon, payat na payat pa.

“Na-endear na talaga ako sa kanya kasi nakikita ko sa kanya ang kapatid ko, yung youngest brother ko.

“At saka cute naman talaga si Daniel!”

According to Sarah, she has long brought the idea of working with Daniel but in a bantering manner.

“Parang pabata nang pabata ang leading man ko, ‘O, Daniel Padilla naman, Boss.’

“Hindi ko akalain na darating din pala ‘yung point na magkakaroon ng interes, na parang pwede yata.

“Feeling ko ang tanda ko na, e.

“Pero, nae-excite ako kung anuman ‘yon.”

At any rate, the 28-year-old Popstar Princess is seriously contemplating on the possible theme of their movie together of the 21-year old actor-singer.

“Sabi ko nga, paano kaya ‘yon kasi hindi naman kami puwedeng love team dito, e,” she engagingly states. “Hindi talaga puwede, pero tingnan natin.

“Tingnan natin kung ano ang puwedeng gawin,” she says in an amused tone.

TOM RODRIGUEZ’S AMERICAN DAD PASSES AWAY

Pumanaw na ang ama ni Tom Rodriguez’ dad Mr. William Albert “Bill” Mott Sr., passed away this Saturday, Marso 25, 2017 (USA Time).

Popoy Caritativo conveyed the sad news via an Instagram post last March 26.

“I would like to inform the friends and supporters of Tom Rodriguez that his father, Mr. William Albert “Bill” Mott Sr. has passed away Saturday, 1:00 PM Arizona, USA time.

“Tom flew to the United States last March 17 to be with his family and was by his father’s side during his last moments.

“We would like to ask for prayers for the Mott family at this very sad time.”

Carla Abellana has paid her last respect sa via her latest Instagram post.

“The strongest man i’ve known ??” she says of Tom’s dad.

Hindi sure kung ano ang dahilan ng kanyang kamatayan pero matatandaang last August 2016, Tom talked about his dad’s Lung cancer ailment. “It’s a poorly differentiated carcinoma, it’s a sarcoma.”

Nag-chemotherapy at alternative medicine na medical marijuana ang dad ni Tom but to no avail.

MOST MEMORABLE INTERVIEWS, BABALIKAN NG TONIGH WITH ARNOLD CLAVIO

Pitong taon na ang Tonight with Arnold Clavio (TWAC) at bilang selebrasyon, babalikan ni Igan ngayong Miyerkules (March 29) ang ilan sa kanyang hindi malilimutang interviews sa paboritong kuwentuhan ng bayan.

First stop nga ay ang mga kilig overload na chikahan kasama ang mga sikat na tambalan ng Kapuso Network. Pangungunahan ito nina Alden Richards at Maine Mendoza.

Sunod dito ay ang mga panayam na napuno ng katatawanan kaya naging viral online! Kasama naman dito sina Divine, Tetay, Donita Nose, at Boobsie. Pasok din sa mga most unforgettable interviews sa TWAC ang contestants ng “That’s My Boy” ng Eat Bulaga, ang nakakaantig na rebelasyon ni Asia’s Songbird Regine Velasquez, at ang walang prenong pagkukuwento ni Ms. Elizabeth Ramsey—ang yumaong “Queen of Rock and Roll” ng Pilipinas.

Sasariwain din ng TWAC ang mga pagharap ni Igan sa mga naging Pangulo ng Pilipinas na sina Fidel V. Ramos, Joseph “Erap” Estrada, Gloria Macapagal-Arroyo at Benigno “Noynoy” Aquino.

Sama na sa natatanging trip down memory lane ng TWAC ngayong Miyerkules, 10:15 p.m. sa GMA News TV.

***

