ANO BA TALAGA ANG TOTOO SA EJK?

MAGKASUNOD na kumambyo paatras ang mga pahayag ng mga taga-Commission on Human Rights at ni Vice President Robredo ukol sa tinatawag nilang “extrajudicial killings,” lalo na sa droga.

Kung noon ay basta nila sinusunod ang gustong ipabatid ni Senador Leila de Lima na ang pamahalaang Duterte ang nasa likod ng lahat ng EJK, nagbago na ngayon.

Si Commissioner Gwendolyn Pimentel-Gana ay nagsasabi nang hindi masasabing Duterte o state-sponsored ang EJK.

Ito namang si VP Robredo ngayon ay nagsasabing hindi niya umano sinasabing ang lahat ng mga patayan sa giyera sa droga ay kagagawan ng mga puwersa ng gobyerno.

WALANG EBIDENSYA

Mabuti at nagbago ang posisyon ng CHR sa pagsasabi mismo nito na wala pang ebidensya para masabing state-sponsored ang mga pagpatay.

Ayon kay Gana na may hawak sa mga kasong EJK sa CHR, kung may pagpatay at gawa ng mga pulis at iba pang awtoridad at hanggang doon na lang, may EJK.

Subalit kung may imbestigasyon ang pamahalaan, may pagsasampa ng kaso sa mga suspek na awtoridad at may paglilitis, walang EJK.

Hindi rin masasabing EJK ang gawa ng mga awtoridad kung iskalawag ang mga ito at pinapatay lang ng mga nasa droga, kabaro nila o sibilyan, para sa pansarili nilang interes, kabilang na ang pag-iwas sa pananagutan sa batas.

Kung “inosente” naman ang napatay, maaaring may EJK, pero kailangan pa ring linawin o imbestigahan ang sitwasyong kinapapalooban nito.

I WILL KILL YOU

Ayon pa kay Gana, hindi porke sinasabi mismo ni Pangulong Rodrgio Duterte na “I will kill you” ay siya na mismo ang may kagagawan sa mga pagpatay.

Ang gawa nga naman ng mga iskalawag ay hindi pupwedeng ibato na kasalanan ni Pang. Duterte.

Hindi rin pupwedeng sabihin na dahil sa kanyang salitang ito ay may lisensya na ang mga awtoridad na basta pumatay nang pumatay.

Sapagkat, ang katotohanan ay may buntot ang mga salita nito at walang iba kundi ang “kung lalaban ang mga kriminal at nasa panganib ang buhay ninyo, “shoot”, sa halip na kayo ang mapatay.”

Ilan na nga ba ang napapatay at nasusugatan na mga alagad ng batas?

Aba, marami-rami na at nagbibilang pa tayo.

MAY PANINISI

Ito namang si Robredo ay nagsasabi ngayon na hindi niya raw sinabi sa United Nations na pawang drug-related ang 7,000 na pinatay simula noong umupo bilang Pangulo si Pang. Digong.

May iba pang pagpatay kung ganoon?

Pero sa pag-intindi ng lahat sa kanyang sinabi, pawang EJK ang naganap.

Nang tinuligsa siya sa kanyang pinagsasabi na puno ng kasinungalingan o mali-maling datos, sinisi nito ang Philippine National Police at mismong si Interior Secretary Mike Sueno.

Hindi umano inaksyunan ng PNP at ni Sueno ang kanyang kahilingan para sa malinaw na datos.

Hindi kaya nagkulang si Robredo ng paraan para malaman ang katotohanan na kulang-kulang sa 3,000 patayan ay lehitimong bunga ng mga ligal na operasyon ng mga awtoridad na ikinamatay rin ng maraming alagad ng batas?

Para sa iba, malinaw na may bahid-pulitika ang mga pinagsasabi ni Robredo na gusto niyang pagtakpan ngayong may malaki siyang kamalian sa pagsasalita sa UN.

Kapag hinaluan ng kasinungalingan ang gusto mong palabasing katotohanan, paktay kang bata ka.

NILUNOK LAHAT

Ito namang Human Rights Watch at European Parliament, nilunok lahat ang mga unang pinagsasabi ng CHR at mga anti-Duterte na politiko.

Kaya gayun na lang ang mga pinagsasabi ng Human Rights Watch, UN rapporteur at EP na walang ibang mananagot kundi si Pang. Duterte.

Kasunod nito ang panawagan nila na dapat mawala si Pang. Digong sa Malakanyang at nararapat lang umano ang impeachment laban sa kanya.

At kung hindi uubra ang impeachment ay kakasuhan ang Pangulo sa International Criminal Court para tuluyan na itong masibak bilang Pangulo at mabilanggo na rin?

“Go ahead” naman ang sagot ng Pagulo.

BOSES NG BAYAN

Sa kabilang banda, naririyan naman ang sarbey ng Pulse Asia na nagsasabing nasa 81% o 81 milyon sa mahigit 100M Pinoy ang nagsasabing “safe” na sila simula nang umupo bilang Pangulol si Digong.

Sa salitang “safe” o ligtas ay pinag-uusapan ang pananalasa ng droga, krimen at korapsyon.

‘Yun bang === nabawasan ng malaki ang tanim-laglag bala, pangongotong at madudugas rin na taxi driver, paliparan, kotong cops kahit saan, agaw-cellphone na may pagpatay, isnatsing, holdap, akyat-pasok-bahay, rape, kidnapping at carnapping na may pagpatay, at korap

Pati ang mga taong HRW, UN at EP, kung pupunta sila sa Pinas ay tiyak namang makikinabang dito.

Ang boses ng bayan, marahil, ang nagtulak din sa CHR at ni Robredo na kumambiyo sa mga paninira sa pamahalaang Duterte ngayon.

