Atat nang magka-baby!

HILING ni Assunta de Rossi na dinggin ng Diyos ang dasal niya na magka-anak na sila ng mister niya na si dating Congressman Jules Ledesma. Pero open din sila na subukan ang ibang makabagong paraan sa paggawa ng baby. In fact, pinag-uusapan na raw nila ni Jules all the possible ways.

“But I can’t say it kung ano kasi pini-prepare ko ang body ko. Ang number one priority ko talaga muna is my well-being. Kasi kahit gumastos ka ng ilang milyong kung ang katawan mo ayaw or hindi kaya, alam mo ‘yun? You’re not healthy, basically,” pahayag ni Assunta.

Pag-amin ni Assunta sa amin, lahat daw ng pampa-infertile ay nasa katawan niya dahil na rin sa lahat ng stress niya sa buhay. Una na, ang pagaasikaso sa 800 workers nila sa kanilang 28-million sqm. lupain sa San Carlos for the last ten years.

Kung anu-ano na raw ang tumubo sa katawan niya gaya ng myoma, endometriosis at mababa rin daw ang kanyang matris. Hindi rin siya maka-produce ng cervical mucus masyado. Pero pwede naman daw ayusin lahat.

Kaya lang mahabang proseso pa raw ang hihintayin niya para mabuntis on the natural way. Although, positive pa rin siya na magkaka-baby. Hindi naman daw siya barren or totally wala na talagang pagasang magka-baby.

But when we asked her kung okey lang ba sa kanya ‘yung sistema na magkaroon ng surrogate mother ang baby nila ni Jules.

“I really don’t know. I’ll cross the bridge when I get there. I mean, pwede ko’ng sabihing oo. Pwede ko ring sabihing hindi. Pero baka in the end pwede ako’ng magpalit ng isip ‘di ba? Maski adoption, I really don’t know the answer for that.”

Nakwento rin ni Assunta that finally her husband breaks his silence tungkol sa pagkakaroon nila ng baby. Nagtatanong daw kunwari si Jules sa kanya tungkol sa ibang couples na kasabay nilang nagpakasal na may mga anak na.

Hindi naman daw niya maiaalis kay Jules na maghanap na ng anak sa kanya since he’s already 56 years old and they’ve been married for 15 years. Kaya hindi naman daw siya naiinis o naiiyak kapag “nagpapa-alaala” na si Jules tungkol sa baby.

“Yun na.

—oooOooo—

Aminado ang bagong Sultry Showbiz Royalty na si Garie Concepcion na kinakabahan siya sa nalalapit niya na show sa Music Box entitled “Ohh..My Garie!!” sa Huwebes, March 30. Bukod kasi sa solo show niya ‘to, this is the first also na mag-iibang image siya as a singer.

“Sa ngayon po we will try something different. Medyo ‘yun nga po, meydo sultry po ‘yung gagawin namin this time. May mga songs na kaming napili and abangan na lang po natin sa show ko,” nakangiting sabi ni Garie.

Handa na si Garie na magpakita ng “skin” on her show but still maintain ang pagka-wholesome niya as a singer.

“Uhm, hindi naman po sobra to the point na kita na ang kaluluwa ko. So-Solenn (Heusaff) tayo pero medyo covered-up ng konti. Pero may skin na ng konti. Approved naman po ng management. Approved na rin po ng Mommy ko. Sabi nga ni Mommy, ‘Ay, salamat Anak! Finally. It’s about time. Hindi ka na bata. ‘Yan ang gusto ko.’ Go lang siya ng go,” kwento pa ni Garie.

Of course, knows naman ng marami that her mom is Grace Ibuna at ang kanyang father ay si Gabby Concepcion. Ang kyut pa nga raw ng Mommy ni Garie dahil si Grace pa ang nag-suggest sa kanya na mag-isip ng repertoire niya sa show.

So, let us support sa kanyang first solo show and give her a chance to have also her place sa concert scene at the Music Box on March 30, Thursday, 9 pm. SWAK NA SWAK/JULIE BONIFACIO

loading...