Ate Shawie tinaningan!

BINIGYAN na pala ng taning hanggang April 5 ang schedule ni Sharon Cuneta para simulan niya ang kanyang indie movie sa Cinemalaya.

Ayon sa aming source ay mapipilitan diumano ang production na palitan ang megastar pag hindi pa nagswak sa sked niya.

How true na kinakabahan ang production at director ng naturang movie na hindi sila humabol sa deadline pag hihintayin pa kung kailan gustong simulan ni Sharon ito?

Ginanap ang summer special ng gag show na Bubble Gang ng GMA 7 sa Lubao, Pampanga.

Nakita ng aming spy na kasama ni Paolo Contis sa taping ang anak ng kanyang girlfriend na si LJ Reyes na si Aki.

Napansin ng source namin na close na close si Paolo kay Aki.

Ganoon na lang kung halikan at yakapin niya ang bata.

Hitsurang parang tunay na ama.

May nagtatanong kung mas close na ba si Aki kay Paolo kumpara kay Paulo Avelino.

True ba na madalang nang madalaw at makita ni Paulo ang anak?

May nagtatanong din kung totoo bang nagli-live in na sina Paolo Contis at LJ Reyes?

Just asking.

Ayon sa manager ni Paolo Ballesteros na si Joji Dingcong, unang gagawin ng alaga sa Regal Entertainment Inc ay ang pagsasamahan nila ng isa pa niyang talent na si Derek Ramsay.

Pero ang nire-request nilang magdidirek ng pelikula ay si Joyce Bernal.

Kung dati ay bumigay si Derek kay Vice Ganda sa pelikulang “Praybeyt Benjamin” ngayon naman ay kay Paolo.

Matalbugan kaya ni Paolo ang kinita ng Vice-Derek? Mapataob kaya?

Umpisa pa lang, may intriga at pressure na, huh!

Pinabulaanan ng aming source na imbudo ang nanay ni Elisse Joson kay Mccoy De Leon.

Hindi raw totoo na in-unfriend ni Mother si Mccoy sa social media account nito.

Wala raw silang problema sa isa’t isa.

May chism na nagkakasamaan daw ng loob ang mag-ina dahil kay Mccoy.

Hindi naman daw totoo ‘yun dahil mabait at marespetong tao si Mccoy. Alam din niya ang limitasyon niya.

Hindi maikakaila na malakas ang Mclisse at maraming fans mula nang mapasok sila sa PBB.

Hindi naman siguro masisira ang magandang simula ng loveteam nila dahil lang sa intriga sa ina ni Elisse.

Pak!

Paulit-ulit na lang ang tsismis kay Kristoffer Martin na gustong bumalik sa ABS-CBN 2.

Nakakaloka naman ang bulung-bulungan na hindi siya diumano satisfied sa pangangalaga ng Kapuso network sa kanya. Totoo ba ‘yan?

Aba’y dapat i-repackage muna ni Kristoffer ang sarili niya. Magaling nga siyang umarte pero minsan nakakalimutan niyang ayusin ang sarili niya. Marami ang nakakapansin na parang hindi ito banidoso.

Dapat mag-focus din si Kristoffer sa career niya at hindi yung lovelife ang inuuna.

‘Yun lang naman!

Nakakaiyak ang recent episodes ng ‘Encantadia’ dahil hindi kami makapaniwala sa mga nagaganap dito.

Sa pagkamatay ng mga bagong tagapangalaga ng mga brilyante ng lupa at tubig na sina Lira (Mikee Quintos) at Mira (Kate Valdez), katapusan na nga ba ng Encantadia?

Pumanaw na rin ang karakter ni Jake Vargas na si Gilas.

Dagdag pa rito ang pagkakabuwis ni Wahid (Andre Paras) ng kanyang buhay para kay Lira.

Bilang isang Encantadik, pareho na kami sa reaction ni Direk Mark Reyes na : “I can’t believe we’re doing this” nang i-upload nito sa kanyang Instagram account ang plug tungkol sa mga kaganapang ito. Kasama namin ang iba nating kababayan na lumuha sa pagkawala ng mga ito. Sa pagdating ni Cassiopeia (Solenn Huessaff) sa isla at makita ang mga walang buhay na sina Lira at Mira, ano na nga kaya ang susunod na mangyayari dito? XPOSED/ROLDAN CASTRO

