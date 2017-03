Bagets na dyowa ni Ai Ai parang tito na niya!

PAHAPYAW na inurirat si Ai Ai Delas Alas tungkol sa dati niyang ‘friendship’ na si Kris Aquino.

Balita kasing nagti-taping na ito at magkakaroon na raw ng bagong show sa GMA.

“Sa totoo lang, wala akong alam. Hindi ko alam kasi nu’ng tinanong ko, hindi naman nila ako masagot. So, abangan na lang natin kung meron nga siyang show.

“Sabi ko nga, eh, kung sa “Sunday Pinasaya” ba ‘yan? Tawa sila nang tawa. Sabi nila, hindi namin alam. Okey, sabihan niyo lang ako, ha? Baka mamaya, ay tayong dalawa magkasama, nakakaloka. Ha!ha!ha! Puwede namang pagsabihan, di ba? Paabiso naman,

‘Wag masyadong surprise. Nakakaloka, pag nakita ko, ay si friendship… totoong friendship na, hindi na talaga si Barbie (Forteza). Ha!ha!ha!,” comedy na kuwento ni Ai Ai pagkatapos ng kanyang contract signing sa Cineko Productions Inc.

Hinanap talaga ng Cineko si Ai Ai para sa next movie nila.

Ayon sa producer na si Ms. Ladylyne De Guzman-Ilao.

Kung hindi rin lang si Ai Ai ang makukuhang bida ay ‘wag na raw ituloy ang project.

Finally, nakuha naman ang service ni Ai Ai sa effort ng kanilang line producer para sa kanilang pelikula.

Inaayos na ang casting ng pelikula at nakahanda na siyang mag-shooting ngayong Marso at Abril.

Paano ba napa-oo si Ai Ai?

“Hindi kasi tinanong ko muna, sino ba ‘yung gagawa. But in fairness to them, alam ko na sila ang nag-produce ng “Mang Kepweng” and si G.B. (Sampedro) kasi barkada ko. Siya kasi ang nag-direk ng Mang Kepweng, eh. So, sinabi niya sa akin na okey sila kaya ‘yan ang first.

“Pangalawa kasi si Ricky Lee and si Direk Joel Lamangan ang hahawak, so lalo akong napa-oo. Bukod sa alam kong okey sila, grabe ‘yung partnership.

Panlaban ba sa awards itong project na ito?

“Ewan ko nga..Nakatatawa. Pang-ano naman ito..mga URIAN, mga ganyan, mga international. Comedy ito kaya nga kakaiba,” sey niya.

Anyway, tuloy pa rin daw ang pelikulang gagawin niya sa Star Cinema at sa April daw magsisimula ang shooting nu’n.

Pero mauuna raw mag-shoot ang Cineko.

Ipalalabas naman daw sa May para sa Mother’s Day ang pelikula niya sa Regal Entertainment Inc na “My Mighty Yaya”.

Samantala, tinanong din si ai Ai kung ano ‘yung pinag-uusapan sa social media na kinokoronahan siya ni Pia Wurtzbach?

Nagka-bonding ba sila?

“Oo, mabait siya at saka maganda siya talaga, in and out. Hindi siya ‘yung suplada. Starstruck ..Miss Universe,” bulalas pa ni Ai Ai.

Pero pang-Miss Universe ang katawan niya ngayon?

“Kasi nga nag-ano ako… hindi naman diet ang tawag dun…change of lifestyle, change ng food for healthy living,” sey pa niya.

May pinaghahandaan ba siyang role para sa kaseksihan niya ngayon?

“Wala… for health purposes,” sagot pa ni Ai Ai.

More on vegetables and fruits daw ang kinakain niya ngayon.

No meat and dairies raw siya.

Wala raw siyang masyadong sugar.

Ang sugar lang daw na ginagamit niya ay organic na honey.

Binasa raw niya ito na libro na gawa ng doctor.

Nasa 114 pounds na raw ang timbang niya ngayon at nawala raw lahat ‘yung mga masamang nararamdaman niya sa katawan.

Puwede na bang mag-bikini si Ai Ai ngayon?

“Oo pero ‘wag naman. Ha!ha!ha! Puwede awatin niyo naman ako. Please naman,” tumatawa niyang pahayag.

Ano ang reaksyon ng mga anak niya at ang boyfriend sa ‘Bikini Body’ niya ngayon?

“Wala. Si boyfie natutuwa ‘yan kasi payat ako, e! Gusto niya ‘yung bagets na bagets ang hitsura habang siya ang taba-taba na raw niya. Sabi niya, mukha mo na akong uncle.

“Di tawagin kitang uncle,” pagbibiro namang sagot daw ni Ai Ai.

Boom! XPOSED/ROLDAN CASTRO

