Bahay niratrat, 4 dedo

BANGKAY na nang matagpuan ang apat na katao kabilang ang isang babae matapos ratratin ng mga hindi nakikilalang armadong kalalakihan ang kanilang iniistambayang bahay sa Quezon City nitong Sabado ng gabi.

Pawang wala nang buhay sanhi ng mga tama ng bala sa iba’t ibang bahagi ng katawan ang mga biktimang sina Criselda Chua, Anthony Salazar, Leo Barba, at Celso Cervantes.

Blangko pa ang Quezon City Police District-Criminal Investigation and Detection Unit (QCPD-CIDU) investigators kung sino ang may kagagawan ng pagsalakay pero isa sa mga sinisilip na motibo ay may kaugnayan sa droga.

Sa ulat, naganap ang insidente dakong 11:40 p.m. sa loob mismo ng isang bahay sa #11 Golden Hills cor. Choclate Hills, Brgy. Payatas B, Q.C.

Ayon kay Nicanor Silanga, barangay tanod at isang concerned citizen, may narinig silang mga putok ng baril sa loob ng naturang bahay pero dahil ayaw madamay sa gulo ay hindi na sila lumabas pa ng bahay at makiusyoso.

Sa pagresponde naman ng pulisya, bukod sa mga natagpuang bangkay ay may natagpuang ding ilang drug paraphernalia, kabilang ang apat na aluminum foils at isang lighter sa loob ng naturang bahay.

Ayon sa mga residente, ang naturang bahay ay ginagawang drug den na ang may-ari ay isa sa mga napatay. BOBBY TICZON

