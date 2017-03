BASTA PUMORMA, PATAY!

MALIWANAG ang marching order ni Pangulong Duterte sa Philippine National Police: Kapag nagpakita ng anumang senyales na manlalaban ang isang armadong nagbebenta ng droga na hinuhuli, “shoot him dead.”

Ibig-sabihin ay huwag nang bigyan ng pagkakataon na ang kriminal na siya pa ang makapatay sa kanino mang pulis.

Iyan ang mensahe na inulit ni Manong Digong noong Sabado sa okasyon ng Kaamulan sa Malaybalay City, Bukidnon.

Tuloy ang pakikibaka ng pamahalaan laban sa mga sindikato na nagkakalat at nagbebenta ng shabu at iba pang mapinsalang iligal na droga.

Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), mahigit apat na milyong Pilipino ang nagugumon sa shabu at iba pang droga.

Nakita ng Pangulo ang todo-suporta ng taumbayan sa kanya kaya walang humpay at mas magiging madugo ang kampanya kung kinakailangan.

There is no turning back. No compromise.

Bagaman pinangunahan ni Manong Digong ang pagpapasinaya sa isang drug rehabilitation facility sa Malaybalay na ipagagawa ng isang negosyanteng Tsino, may ultimatum ang Pangulo.

“Sana umabot kayo dito,” banta ni Manong Digong.

Binigyang-diin niya na marami sa kaso ng adiksyon sa shabu ay wala nang pag-asang mag-rehab dahil sa pagkakaupos ng kanilang mga utak.

Iyan ang dahilan kaya nawawala sa katinuan ang mga adik sa shabu at nakagagawa ng mga karumal-dumal na krimen.

Sa madaling salita, may sademonyo ang shabu.

Kaya dapat lamang na suportahan natin ang programa ni Manong Digong sa pakikipaglaban sa krimen, partikular na ang iligal na droga. DEADSHOT/ERWIN TULFO

