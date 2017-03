Baste, ginawang pulutan ni Pang. Duterte sa pulong sa Myanmar

GINAWA na namang biro ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pagiging ‘loverboy’ ng kanyang anak na si Sebastian “Baste” Duterte.

Sa kanyang pakikipagpulong sa Union of Myanmar sa Grand Ballroom 1 , Tharaphi Villa 2, Horizon Lake View Hotel, Nay Pyi Taw ay sinabi ni Pangulong Duterte na hindi kailanman ginawang raket ng kanyang pamilya ang pera lalo na ang kanyang anak na si Baste na ang raket ay babae lang.

“ Ilabas ninyo kung magkano, kung meron ba akong… Wala akong perang ganon kalalaki. Kaya sabi ko… kung ang anak ko si Mayor o ‘yung Vice Mayor o ‘yung anak kong si Sebastian, ang raket niyan babae lang. Walang hiya, walang ginawa ‘yan ngayon mag-artista na,” ayon kay Pangulong Duterte dahilan upang magtawanan ang lahat ng dumalo sa nasabing pulong.

Si Baste ang bunsong anak ni Pangulong Duterte sa sa unang asawang si Elizabeth Zimmerman.

Sa kabilang dako, nagpaliwanag naman ang Pangulo sa pagkaladkad sa publiko ng personal na buhay ng kaniyang anak na si Baste.

Ayon sa Pangulo, naaawa kasi siya sa mga apo na anak ni Sebastian dahil hindi raw umuuwi ang ama ng mga ito.

Nang tawagan daw ng kaniyang aides, hindi rin sumasagot ang Presidential son.

Si Baste ay naugnay sa sexy actress na si Ellen Adarna at sa modelong si Kate Necesario.

Si Necesario ay ang ina ng mga anak ni Baste Duterte.

Muli naman niyang hinamon ang oposisyon na maglabas ng matibay na ebidensiya na may itinatago siyang P211 million sa bangko.

“Itong sabihin ko sa inyo ha. Marami kayong kaibigan. They cannot make it public, maski na sabihin mong gusto mo. They cannot… unless it is really the Ombudsman. Kung may, wala akong perang ganon. Kung sakali man, may maglabas diyan, anybody is authorized in the government pati Central Bank galing na sa bunganga ko, buksan ninyo,” diing pahayag nito.

Sinabi pa niya na kung mayroon siyang P211 milyon sa bangko ay agad siyang magbibitiw sa puwesto.

‘Yan ang guarantee ko sa inyo. Ilabas na nila kung ilabas, tutal maraming kontra-partido na pwesto diyan,” anito. KRIS JOSE

