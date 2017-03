Bata na 7-buwang hostage ng ASG, nakalaya na

KASAMA si Pangulong Rodrigo Roa ay ipinrisinta ni Presidential Adviser on the Peace Process Jesus Dureza sa media ang pitong-taong gulang na batang si Rexon Romoc, na dinukot ng Abu Sayyaf Group (ASG) at napalaya kagabi.

Si Rexon ay dinukot ng Abu Sayyaf kasama ang kanyang mga magulang na sina Elmer at Nora sa Payao, Zamboanga Sibugay noong Agosto 5, 2016.

Dinala ang mga ito sa Sulu, kung saan ginawang hostage sa loob ng pitong buwan.

Ang inang si Nora ang unang pinalaya ng ASG matapos magbayad ng ransom noong Agosto 22, at pagkatapos ay isinunod ang kanyang ama noong Nobyembre 13 matapos magbayad ng P1-milyon.

Sinasabing nagmula ang perang ibinayad sa ASG sa pinagbentahan ng maliit na sari-sari store at utang mula sa kaibigan at kamag-anak, pinanatili ng bandidong grupo ang bata bilang hostage.

“Nora had been agonizing over Rexon, her youngest of 2 children. Since last December, I would get txts and calls from her, most of the time crying, asking for help. President Duterte instructed me to work on his release without,” ayon naman kay Dureza.

Labis namang nagpasalamat ang inang si Nora kay Pangulong Duterte sa pagkakaligtas ng kanyang anak.

Nagpasalamat naman ang batang si Rexon kay Pangulong Duterte habang bibigyan naman ng laruang helicopter ni Dureza ang batang si Rexon. KRIS JOSE

