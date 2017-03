BIGTI, FIRING SQUAD, SILYA ELEKTRIKA, INEKSYON

PINAGKAKAGULUHAN sa estado ng Arkansas sa Amerika ang pagmamadali ng gobyerno rito na bitayin na ang mga nakasalang sa death penalty o parusang bitay.

Kung matutuloy ang pagbitay sa mga ito, kulang-kulang na sa 600 katao ang nasampulan ng nasabing parusa sa nakalipas na 100 taon na ginawang ligal ang pagbitay.

Simula noong 1976, 27 pa lang ang nabibitay at pang 35 ang walo ngayong Abril sakaling matuloy ang pagbitay.

UTOS NI GOB

Bilang estado sa sistemang federal na may sariling lokal na gobyerno, iniutos Governor Asa Hutchinson noong Pebrero 27, 2017 ang pagbitay sa walong Kano na napatunayang nagkasala sa murder.

Ineksyon na may lason ang estilo ng pagbitay sa mga ito.

Heto ang iskedyul: Kenneth Williams – April 27, 2017; Bruce Ward – April 17, 2017; Stacey Johnson – April 20, 2017; Don Williamson Davis – April 17, 2017; Ledell Lee – April 20, 2017; Jack Harold Jones – April 24, 2017; Jason McGehee – April 27, 2017; at Marcel Williams – April 24, 2017

Kailangan umanong parusahan na ang mga ito makaraang wala nang ligal na sagabal, kasama ang napawalang-saysay na mga apela.

Isa pa, dapat na rin umanong makapagpahinga ang mga pamilya ng mga biktima na naghirap naman ng napakahabang panahon ng paglilitis.

IBA’T IBANG ISTAYL

Isa sa mga rason kung bakit minamadali ni Gob. Hutchinson ang pagbitay ay dahil sa alanganin na suplay ng tatlong uri ng lason na gagamitin sa mga ito.

Nag-expire ang isang klase sa buwang ito habang mag-e-expire ang isa sa Abril at ‘yung isa, sa 2018 pa at sinasabing mahirap nang humanap ng suplay sa mga gamot na ito.

Ayon sa mga balita, may iba pang paraan ang Arkansas para sa pagbitay at walang iba kundi silya elektrika gaya ng ginamit sa nang-rape noon kay Maggie dela Riva.

Pero bago nauso ang lethal injection at silya elektrika, mga Bro, gumagamit ang Arkansas ng pagbigti at firing squad at ‘yun nga, daan-daan ang isinalang sa mga estilong ito.

Kabilang sa mga may parusang kamatayan ang murder, rape, espionage at ang huling 8 mabibitay ay puro murder ang kaso.

MURDER DIN ANG BITAY?

Naghahabol ang mga convict ng katarungan at hindi umano sila dapat mabitay.

Rason ng mga ito, bawal na ang parusang bitay sa maraming bansa.

Bagama’t murder ang kanilang kaso, ang pagbitay sa kanila ay isa rin umanong murder.

At kung ganoon, dapat ding mabitay ang mga nag-uutos at magsasagawa ng bitay sa kanila gaya ni Gob. Hutchinson, ang mga miyembro ng jury na humusga sa kanila at ang mga huwes at Hukol ng Supreme Court?

Isa pa, hindi umano sila binibigyan ng pagkakataon para sa pagpapatawad sa kanila ng Pangulo ng kanilang bansa.

Tanong: May katwiran ba ang mga buang na ito?

REKORD NG IBANG BANSA

Lumundag naman tayo, mga Bro, sa ibang bansa.

Kamakailan lang ay binitay ng pamahalaang Jordan ang 15 katao, 10 rito sa salang terorismo at sa salang rape at iba pa para sa lima.

Ilang linggo lang ang nakararaan, binigti naman ng pamahalaang Kuwait ang pito katao nang sabay-sabay sa iba’t ibang krimen.

Noong Enero 2016, 47 katao naman ang napatunayang nagkasala sa terorismo.

Nasa 43 sa mga ito ang pinugutan at apat naman dito ang na-firing squad.

Sa China, may lima nang Pinoy ang binitay rin dahil sa pagpapasok ng droga sa kanilang bansa.

Kasama sa mga binitay sina Sally Ordinario-Villanueva, 32, Ramon Credo, 42, Elizabeth Batain, 38 noong Marso 2011.

Sa China pa rin, mga Bro, nasa 5,000 umano ang binitay noong 2008 at halos ganito rin ang bilang noong 2009 habang nasa 700 noong 2010.

Sa Indonesia na nakabinbin ang parusang firing squad kay Mary Jane Veloso, sunod-sunod din ang mga na-firing squad dahil sa droga.

Ayon sa rekord ng gobyernong Indonesia, may 35-50 katao ang namamatay sa pagiging adik kaya minabuti nilang parusahan na lang ng bitay ang mga druglord at pusher.

HUMAN RIGHTS VERSUS HUMAN RIGHTS

Puro human rights ang depensa ng mga ayaw mabitay at nagsusulong ng kontra-bitay sa loob at labas ng Pinas.

Sa mga obispo ng Simbahang Katolika, Diyos lang umano ang may karapatang kumitil ng buhay ng tao.

Ang nakalilimutan ng mga ito ay ang human rights ng kanilang mga biktima.

O mas mahalaga ang human rights ng mga kriminal kaysa ang human rights ng kanilang mga biktima?

oOo

