INIIMBESTIGAHAN ng QCPD-Scene of the Crime Operatives (SOCO) ang bangkay ng hindi pa nakikilalang batang babae na tinatayang 18-20-anyos, makaraang barilin sa ulo ng hindi pa nakikilalang gunman sa Cabatuan St., Barrio San Jose, Balintawak, Quezon City kung saan patuloy pa rin ang imbestigasyon ng mga awtoridad sa pagkakailanlan sa suspek at kung may kaugnayan sa droga ang pamamaslang. CRISMON HERAMIS

