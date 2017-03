Church-owned schools napipintong buwisan ng gobyerno

AMINADO ang mga obispo ng Simbahang Katolika na prerogatiba ng pamahalaan kung nais nitong patawan ng buwis ang mga Catholic schools sa bansa, ngunit umaapela sila sa gobyerno na pag-aralan muna itong mabuti bago tuluyang ipatupad.

Ito’y bilang reaksiyon sa pahayag ni House Speaker Pantaleon Alvarez na dapat nang buwisan ang church-owned schools upang madagdagan ang revenue collection ng pamahalaan.

Ayon kay Caloocan Bishop Pablo David, hindi na kakailanganin ng mga simbahan na magpatakbo ng mga paaralan kung nakapagbibigay lamang ng sapat na de kalidad na edukasyon ang pamahalaan, partikular na sa elementary at high school.

“The fact is, it cannot,” ani David. “We always thought that we in the Church were doing the government a favor by making quality education available wherever the state is unable to do it adequately.”

Sinabi ng obispo na kitang-kita naman ang mga kakulangan ng mga public schools, kung saan maraming estudyante ang nagsisiksikan sa mga paaralan, kulang ang mga guro at mga gamit sa paaralan, kaya’t bumababa ang kalidad ng edukasyon.

Dahil dito, napipilitan aniya ang simbahan na magtayo ng mga Catholic schools upang tulungan ang pamahalaan na mabigyan ng magandang pundasyon ng edukasyon ang mga kabataan.

“We merely augment the lack when the government cannot adequately provide it,” aniya pa.

“We do not even rely on public funds to run our schools. Should they not treat us as their partners and allies rather than as adversaries?”

Ngayon nga aniya ay marami nang Catholic schools ang napipilitang magsara dahil sa kakulangan ng resources at patuloy na pagtaas ng sahod ng mga guro.

Nauubusan na rin aniya ito ng mga guro na mas pinipiling magturo sa pampublikong paaralan, kung saan mas mataas ang sweldo.

Sinegundahan naman ni San Jose Bishop Roberto Mallari ang pahayag ni David at sinabing dapat munang alamin ng mga mambabatas ang kontribusyon ng mga Catholic school sa lipunan.

Ayon kay Mallari, sa halip na buwisan, ang dapat pa nga ay tulungan nila ang mga Catholic schools upang ma-maximize ang tulong na naibibigay nila sa bansa.

Iginiit pa ng mga Obispo na hindi naman tunay na libre ang pag-aaral sa mga public schools dahil pinalalakad naman ito ng pera ng mga taxpayers. MACS BORJA

