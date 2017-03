Cool lang sa pagtatapat nila ni Kris!

HINDI nega kay Vice Ganda kung sakaling makakatapat ng “Gandang Gabi Vice” ang bagong travel show ni Kris Aquino.

May alingangas kasi na Sunday ng gabi ipalalabas ang #TripNiKris na magsisimula diumano sa last week ng March.

Okey lang daw kay Vice dahil may iba pa rin naman daw siyang makakatapat, hindi lang si Kris.

Hindi naman daw siya nababahala. Happy nga siya na nagbalik na ang ‘asawa’ niya sa telebisyon at may bagong show.

Madalang daw ang komunikasyon nila ng Queen Of All Media dahil abala si Kris sa pagti-taping.

Nagbiro si Yasmien Kurdi sa kanyang mister na si Rey Soldevilla sa kanyang Facebook account na puwede na nilang sundan ang panganay nila.

Stable na kasi ang financial status ng mag-asawa lalo’t isang piloto na si Rey at aktibo pa rin si Yas sa pag-aartista.

Pero nu’ng balikan namin ang post na ‘yun ng aktres ay na-delete na.

Kasama rin sa post na ‘yun ‘yung mga pinagdaanan nila at sakripisyo bilang mag-asawa bago nakarating sa kinalalagyan nila.

Nag-chat kami kay Yasmien kung okay lang ba sa kanya na mabuntis ngayong taong ito? Ready na ba siyang sundan ang baby nila?

“Hindi pa po. Ha!ha!ha!ha. Joke lang po yun. Hindi pa po this year,” pakli niya.

“Malamang magpapaalam pa muna ako sa network bago mag- plan. Ayokong mabitin sila sa akin,” dugtong pa niya.

Pero masaya ang marriage life ni Yasmien. Mababasa sa kanyang Instagram Account.

“Thank you for staying even if you had every reason to leave… Pasensya na kung lagi akong pasaway, moody at minsan wala sa lugar mag-isip… Ako lagi mo ko ine- encourage na kaya kong gawin ang mga bagay bagay tapos ako minsan kabaligtaran ang binabalik ko sayo huhu ang sama ko… im sorry…

Minsan naaawa ako sayo kasi inaaway kita kahit walang dahilan at sa walang kwentang bagay… Thank you sa patience… Thank you for making it easier when life gets hard.

Any compliment that I give you is like an understatement because everything that you have done for me has been larger than life itself. Fancy weddings, expensive honeymoons and luxurious new homes don’t make great marriages but supportive husbands like you do (P20,000 nga lang ginastos natin sa wedding natin… pero di ba sobrang saya naman hahaha!)?? I love you so much! Thank you for loving me unconditionally???? I will never give up on you! I promise?? #love #marriagediaries

Anyway, wala pang linaw kung true ang naglabasan na lalabas siya sa “Encantadia”.

“Wala po sila update sa akin. Ok lang po. Wait na lang po ako,” bulalas pa ni Yas.

#HSHAngProbinsweetie ang hashtag ngayong Sabado sa “Home Sweetie Home” ng ABS-CBN 2 na tinatampukan nina Toni Gonzaga at John Lloyd Cruz.

Ilan sa kaganapan sa sitcom: Pinamanahan si Obet (Jobert Austria) ng lupa sa probinsya at humingi siya ng tulong kay Romeo (John Lloyd) para maibenta ito.

Pinuntahan nina Romeo para makita ang property.

At para makapagbakasyon na rin, sinama nila ang buong pamilya maliban kina Nanay Loi at Baby Sam dahil mahaba ang byahe.

Hindi inaasahan ng grupo na dito sila matutulog.

Sinabihan kasi ni Obet ang service na umuwi na.

Kaya mapipilitan ang buong grupo na pagtiyagaan ang buhay probinsya.

Back to basics sila.

Walang kuryente, walang tubig, walang fastfood at walang wifi o cellphone signal!

Ma-enjoy kaya ng grupo ang simpleng buhay at maa-appreciate kaya nila ang mga simpleng bagay na hindi nila nararanasan sa Manila?

Mas maraming Pilipino sa bansa ang naaliw at nanood sa mga programa ng ABS-CBN na puno ng aral at naka-sentro sa pagmamahal sa pamilya noong nakaraang Pebrero.

Base sa datos ng Kantar Media na sakop ang urban at rural homes sa bansa, nananatiling nangunguna sa lahat ng networks nationwide ang ABS-CBN sa average audience share na 44%.

Pinakapinapanood pa rin ang “FPJ’s Ang Probinsyano” noong nakaraang buwan sa average national TV rating na 37.9% na sinundan ng “Your Face Sounds Familiar Kids” (36.8%) at “Wansapanataym” (32.5%).

Hindi pa rin bumibitaw ang bayan sa seryeng pinanungunahan ni Coco Martin na gabi gabi’y nagbibigay aksyon at nagpapalawig ng kamalayan ng manonood sa iba’t ibang krimeng nangyayari sa kapaligiran; sa “Your Face Sounds Familiar Kids” dahil sa binibigay nitong bonding experience sa pamilya, at sa “Wansapanataym” sa itinuturo nitong inpspirasyon at lessons lalo na sa mga bata.

Patuloy naman na umaantig ng puso ang karanasan ng letter senders na matapang na hinarap ang mga hamon sa buhay sa “MMK” habang ang mga teleseryeng “My Dear Heart” (27.4%) at “Wildflower” (21.5%) ay kinakapitan sa pagpapamalas nito kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng pag-ibig at kung paano nito nagagawang talunin ang galit at poot sa puso ninuman. XPOSED/ROLDAN CASTRO

