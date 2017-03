Daan-daang NPA, nag-rally sa Cubao

BIGLANG sumulpot na parang kabute ang mga nagpakilalang mga miyembro ng New People’s Army (NPA) sa Cubao, Quezon City kaninang Lunes ng umaga para mag-aklas at ihayag ang kanilang sama ng loob sa pamahalaan.

Ayon sa nasa 300 – 500 miyembro ng NPA, layunin ng kanilang pag-aaklas ang maipabatid sa publiko ang kanilang mga saloobin.

Bandang alas-8:00 ng umaga nang okupahin ng mga rebelde ang kanto ng EDSA at Aurora Blvd. sa Cubao, Q.C. na tumagal nang halos 20 minuto kabilang ang pagkanta nila ng NPA national anthem.

Nakasuot ang mga nag-rally ng pula at berdeng Camisa Chino, Mao cap at may takip ang kalahati ng mukha ng panyo na may logo ng NPA.

Makalipas ang nasabing aktibidad na nagpabigat sa daloy ng trapiko sa lugar ay nagpulasan din ang mga ito patungo sa iba’t-ibang direksyon.

Ikinasa ang pagtitipon, ilang araw bago ang 48th anniversary ng NPA sa Marso 29, 2017. BOBBY TICZON

loading...