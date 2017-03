Daniel Padilla, parang kapatid kay Sarah G.!

OPEN naman ang popstar na si Sarah Geronimo na makakasama sa isang pelikula si Daniel Padilla pero hindi niya nakikita na ka-loveteam ito. Nakikita raw niya kasi kay DJ ‘yung younger brother niya.

“Tingnan natin kung ano ang pwedeng gawin,” sambit pa niya sa isang panayam.

Minsan daw ay nabiro rin niya si Boss Vic (Del Rosario) at nasabing minsan ay makatrabaho si Daniel. Pero feeling niya ay pabata nang pabata ang nagiging leading man niya.

Feeling ni Sarah ay para kay DJ ang edad niya.

Pero cute naman daw si Daniel at hindi niya akalain na magkakaroon ng interes na pagsamahin sila.

Pero kung anuman ang kahantungan ng pagsasama nila ni Daniel ay nai-excite raw siya.

Mukhang malabong magkabalikan sina Ruru Madrid at Gabbi Garcia. Matunog ang chismis na si Khalil Ramos na diumano ang bagong boyfriend ni Gabbi. True kaya ito?

Si Ruru naman ay may bagong katambal sa “Encantadia” sa katauhan ni Arra San Agustin (reincarnation ng character ni Kylie Padilla).

Nagbiro pa si Ruru kay Arra na ‘wag siyang iwan nang matapos naming interbyuhin ang dalaga sa set visit ng “Encantadia” at siya naman ang kasunod.

Tinukso tuloy si Ruru na dati’y hindi niya ginagawa ‘yan nu’ng very much on pa sila ni Gabbi. Pero, todo deny pa rin siya na may nangyaring break sa kanila ni Gabbi dahil never naman daw silang umamin na mag-on.

“Arra’s gorgeous! Ha! Ha! Ha!,” pagsasalarawan pa niya.

Click ang Kapuso actress na si Thea Tolentino bilang isang kontrabida. Pinakatumatak ang role niya bilang Ashley sa highly-successful GMA Network drama series na The Half Sisters, kung saan siya ang gumanap na evil sister. Mula noon ay isa na si Thea sa mga sought-after na kontrabida sa Kapuso Network. Huli siyang napanood sa Hahamakin ang Lahat.

At ngayon naman ay binigyan siyang muli ng panibagong hamon ng GMA dahil kabilang na siya sa cast ng well-loved primetime series na ‘Destined To Be Yours’.

“Na-overwhelm ako, siyempre sila Alden and Maine yun eh,” bulalas ni Thea.

“Naghalo ‘yung excitement, at kaba, kasi kailangan kong pantayan ‘yung energy nung dalawa, kailangan makipagsabayan ako sa eksena,” sambit pa niya.

Gagampanan ni Thea ang role ni Trish. Maganda at mula sa respetadong pamilya, siya ang una at nag-iisang babaeng minahal ni Benjie (Alden Richards), ngunit niloko at pinagpalit lamang niya ito para sa ibang lalaki noong college pa lang sila.

Ngayon na nagbabalik na siya, susubukan ba niya na muling mapaibig ang dating kasintahan? May nararamdaman pa ba si Benjie para sa kanya? Paano na si Sinag (Maine Mendoza)?Maghahasik ba ng lagim si Thea sa AlDub?

Hindi ba natatakot na ma-bash si Thea ng AlDub Nation?

“Hindi naman po. Actually, inabangan ko ‘yung tweet nila nu’ng ipalabas ‘yung flashback (ex-girlfriend ni Alden) so far wala naman. Puro positive,” pakli niya.

Pero may nabasa raw siyang isang tweet na malapit na raw mag-endanger ang career niya at tinawanan lang niya ito.

Proud daddy ang talent manager na si Lito de Guzman dahil rumampa ang kanyang anak at Viva Artist na si Daniela Carolino at talent na si Aries Go.

Ito’y sa ‘Equinox’ fashion show sa Golden Phoenix Hotel Manila na kung saan ay suot nila ang creation ni Cliff D. Ang motif ni Clif ay sunset at Korean inspired.

“First time ng anak kung sumabak sa rampa proud daddy kinabahan ako kasi sa taas ng heels niya. Diyos ko, I’m so happy for my daughter Daniela and my actor Aries,” deklara ni Mother Lito.

“Gusto ko lang i-enjoy ni Daniela ‘yung mga nai-enjoy niya nu’ng bata pa siya…’yung hakot nang hakot ng datung. Gusto ko, siya naman ang magbigay sa akin ng datung. Ganu’n! Kasi siya naman ang magwo-work,” pagbibiro ni LDG.

“Nakakaba pero once na nandun ka na sa entablado, ang sarap ng feeling kasi ini-enjoy mo,” sey naman ni Aries na first time din na maging ramp model.

Isa sa pinalakpakan sa ‘Equinox’ ay ang mga suot nina Daniela at Aries. Wholesome talaga ang mga alagang ito ni Mother Lito. Balik siya sa pagma-manage ng wholesome para may ‘variety’ sa kanyang talent agency. May mga alaga siyang sexy, mga bakla, may anak siyang wholesome, may modelo siyang wholesome. Hindi na raw siya nagpo-focus sa mga boldie-boldie dahil matumal na ang kita.

Actually, si Boss Vic del Rosario ang manager ni Daniela sa kanyang kontrata.

Si Aries naman ay under Viva rin at kasama siya ngayon sa commercial ng Yum burger ng Jollibee with Joshua Garcia at Julia Barretto. May isang version ng commercial na kita ang mukha niya na sumusubo ng burger.

“Sobrang sarap po ng feeling kasi ito po ‘yung first time na lumabas ako sa tv na paulit-ulit na napapanood. Natuwa po ‘yung pamilya ko at mga barkada, inaasar po ako, hahaha! Pero nakakataba talaga ng puso,” aniya.

