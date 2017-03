DARAMI PA ANG HINDI MAKAPAG-AARAL

SA kabuuang istadistika sa edukasyon ay pinangangambahan na baka sa darating na pasukan mas lalong darami ang mga estudyante na hindi na makapag-aaral dahil sa dalawang taong dagdag na kurikulum para sa mga high school student papunta sa senior high school.

Ayon sa mga magulang, dapat ay ibasura na ng Department of Education (DepEd) ang patuloy na pag-iimplementa ng K-12 dahil ang anim na taong pag-aaral sa high school ay isa nang pabigat sa mga gastusin, lalo pa’t nagtaasan ang presyo ng mga bilhin.

Anila, para sa kanilang mga magulang ay mabigat na sa bulsa ang itawid pa ang dalawang taon na araw-araw na baon at iba pang mga gastusin sa pagpapaaral imbes na nairaos na sana nila ang pag-aaral ng kanilang mga anak sa high school.

Ang K to 12 ay malinaw na pabigat sa mga magulang at estudyante dahil sa madaragdagan ng dalawang taon ang gastusan at pag-aaral at maituturing na isa namang delubyo para sa mga guro at iba pang mga kawani ng mga paaralan na mawawalan ng trabaho at dagdag na kita sa mga may-ari ng mga pribadong paaralan.

Kaya kung magpapatuloy ang pagpapa-implementa ng K-12 ay mas lalong darami ang mga kabataan na hindi na makapagpatuloy ng kanilang pag-aaral dahil sa hirap ng buhay na dinaranas ngayon sa ating bansa.

‘Yung apat na taon sa high school ng mga estudyante ay isa nang pabigat sa mga gatusin ng mga magulang, e, ‘yung pa kayang magdagdagan pa dalawang taon sa senior high school. Mabuti-buti kung may mga ayudang ibibigay ang gobyerno para sa mga mag-aaral.

Diyos ko pong mahabagin, sana’y makapag-isip-isip na ang mga kinauukulan, partikular na si DepEd Sec. Leonor Briones.

STL, LIGAL DAW PERO 3X A DAY ANG BOLA

Sa lalawigan ng Laguna, ipinagmamalaki nitong si Onad ng Liliw, Laguna na ligal ang kanyang bookies ng Small Town Lottery (STL) dahil nakakuha na siya ng prangkisa mula sa Philipppine Charity Sweeptsakes Office (PCSO).

Ang nakapagtataka, ligal daw pero bakit tila tatlong beses kung bolahin ang bookies ng STL ni Onad sa Lilw, Laguna (bakit nga kaya?).

Ganoon na ba ‘yun, Laguna PD Supt. Joel Pernito?

oOo

