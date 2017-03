DEATH PENALTY: IMELDA, NO; IMEE, YES (2)

IPAGPATULOY natin ang talakayan ukol sa magkaibang boto nina Congresswoman Imeda Marcos at anak nitong si Ilocos Norte Governor Imee Marcos.

Idiniin ni Imee, “Matagal na talaga siyang (Rep. Marcos) opposed sa death penalty, dahil sabi niya, hindi [ito] makatao o maka-Diyos.

“Sa amin namang magkapatid, full support kami kay Presidente Duterte.

“Talagang galit kami sa drugs, eh, kaya sana mapawi na itong sumpa ng droga, at kung kinakailangan magka-death penalty, okay kami.

“Ang importante, masugpo ang talamak na iligal na droga sa bansa.”

Nitong nakalipas na Martes, ipinasa ng Kamara del Representantes ang House Bill No. 4727 sa 217 botong pabor dito, 54 tutol, at isa ang hindi bumoto.

“I’m certain that it is going to be a thorough discussion in the Senate and the national debate will continue considering that many are also going to file cases to appeal the vote at the Supreme Court level,” dagdag ni Imee.

Malinaw ang konteksto ng pahayag ni Imee Marcos – ito ay suporta sa hangarin ni Duterte na masugpo ang napakatalamak na iligal na droga sa buong bansa.

Kita n’yo, nang tanggalin ni Duterte ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation sa kampanya sa droga, mabilis pa sa kidlat nang magbalikan ang mga druglord sa kanilang negosyo para mabigyan ng tama at nararapat na ‘lugar’ ang mga sangkot sa iligal na droga. BADILLA NGAYON/NELSON BADILLA

