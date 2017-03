Dengue sa Cebu, 7 dedo

UMABOT na sa pito ang nalagas habang 1,500 nanaman ang naitalang kaso ng dengue sa buong lalawigan ng Cebu mula Enero hanggang sa kasalukuyan.

Sa datos ng Provincial Health Office, lima ang namatay noong Enero habang may naitalang 729 na kaso ng dengue noong Enero at 648 noong Pebreo.

Ngayong buwan ng Marso, nasa 123 naman ang naiulat na nagkaroon ng dengue sa unang dalawang linggo.

Ayon kay Provincial Epidemiology and Surveillance Unit (PESU) Officer Cyril Pangatungan, kung pagbabasehan ang naitalang kaso ay bumaba ito sa probinsiya ng Cebu pero kailangan pa rin ang pag-iingat.

Nangunguna ang may pinakamataas na kaso ng dengue sa Consolacion, hilagang bahagi ng Cebu na may 170 kaso, Talisay na may 115 na kaso, Toledo City na may kabuuang 112 na kaso, pang-apat naman ang bayan ng Danao na may 91 kaso at ang bayan ng Carcar na may 88 na kaso ng dengue.

Panawagan ng Department of Health (DoH) sa Cebu na ugaliing maglinis at higit sa lahat kung may sintomas sa dengue ay huwag itong balewalain at kaagad dalhin ang pasyente sa ospital. BOBBY TICZON

