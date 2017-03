EDUKASYON PRAYORIDAD NI REX GATCHALIAN

MARAMING lungsod sa Metro Manila at sa mga lalawigan ang naiinggit sa mga guro at estudyante sa Valenzuela City dahil sa naggagandahang gusali at makabagong school equipment ang makikita sa loob ng mga silid-aralan.

Dahil din sa mga makabagong school equipment, mas dumarami ang mga estudyante na naeengganyo sa pag-aaral na nagiging dahilan kung bakit tumataas ang porsyento ng mga nagtatapos na mag-aaral sa Valenzuela City.

Ilan lang ito sa mga dahilan kung bakit ginawang prayoridad ni Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian ang pagtatayo ng maraming school buildings sa mga barangay upang hindi na magsisiksikan ang mga estudyante sa kanilang mga silid-aralan.

May ipinatayo ring Valenzuela City School of Mathematics and Science (ValMaSci) na nagbibigay ng mas mataas na kalidad ng edukasyon ukol sa Matematika at Agham.

Para naman sa mga residente ng lungsod na walang panggastos sa kanilang pag-aaral sa kolehiyo, nakahanda ang Valenzuela Polytechnic College at Pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela na tumanggap sa mga ito.

Maging ang bawat barangay ay may day care center para sa mga bata na nagsisimula pa lamang sa kanilang pag-aaral.

Naniniwala kasi si Mayor Rex na isa sa dahilan ng paghihirap ng isang lugar ay ang kawalan ng edukasyon ng mamamayan kaya higit pa itong nagpursige upang mabigyan ng sapat na kaalaman ang bawat estudyante.

Noong alkalde pa ng Valenzuela City ang nakatatandang kapatid ni Mayor Rex na si Sherwin “Win” Gatchalian, sinimulan nito ang pagbibigay-prayoridad sa edukasyon.

Nang manalo si Senator Win sa eleksyon noong 2016 ay ipinagpatuloy nito ang kanyang pagbibigay ng prayoridad sa edukasyon kung saan ay isa ito sa nagsulong ng free education act sa Senado na pakikinabangan na ngayon ng mga mag-aaral sa kolehiyo sa buong bansa.

Sa ngayon, isa ang Valenzuela City sa mga lungsod na may magagandang paaralan sa buong bansa na nakapagbibigay ng mataas na kalidad na edukasyon kaya’t patuloy ang pasasalamat ng mga Valenzuelano sa magkakapatid na sina Sen. Win, Mayor Rex at 1st District Cong. Wes Gatchalian na patuloy na tumutulong para isulong ang pagpapaganda sa edukasyon sa ating bansa. ALINGAWNGAW/ALVIN FELICIANO

