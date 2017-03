Estudyante suspek sa pagkakapatay sa Professor sa Marikina

INIIMBESTIGAHAN ngayon ng pamunuan ng Eastern Police District (EPD) kung may posibilidad na isang estudyante ang may kagagawan nang pagpatay sa bise presidente ng Pamantasang Lungsod ng Marikina (PLMar) sa loob ng knayang tahanan sa Barangay Concepcion Uno, Marikina City kamakalawa ng gabi.

Ayon kay EPD Director Police Chief Supt. Romulo Sapitula, nakakuha sila ng impormasyon na ang deskripsyon ng lalaking huling nakasama ng biktimang si Dr. Alfredo Dimaano, Vice President for Academic Affairs ng PLMar, 44, at residente ng Block 2, Lot 15A Diamond Street corner Sapphire Street, Marikit Subdivision, Barangay Concepcion Uno, ay nagma-match sa deskripsyon ng isang estudyante ng naturang unibersidad.

“Operatives are conducting follow-up investigation at the PLMar to verify information that a person of interest which fits the description of the suspect is a possible student thereat,” ani Sapitula.

Kaugnay nito, sinabi ni Sapitula na bumuo na rin sila ng Special Investigation Task Group (SITG) Professor, na direktang nasa ilalim ng kanyang pangangasiwa, upang mapabilis ang pagresolba sa krimen.

Nauna rito, dakong 7:30 ng umaga ay nadiskubreng may laslas sa leeg at mga saksak sa iba’t ibang bahagi ng katawan si Dimaano sa loob ng kanyang silid.

Huling nakitang buhay ang biktima habang papasok ng bahay at may kasamang di kilalang lalaki noong Martes ng gabi.

Hinalang pagnanakaw ang motibo ng krimen dahil nawawala ang mahahalagang gamit ng biktima tulad ng kanyang cellphone, laptop at iba pa.

Gayunman, tiniyak ng pulisya na lahat ng posibleng motibo sa krimen ay binubusisi nila upang maresolba kaagad ang pagpatay at madakip ang may kagagawan nito. MARY ANN SANTIAGO

loading...