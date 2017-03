Ex-senator Shahani-Ramos, pumanaw na

PUMANAW na si dating Sen. Leticia Ramos-Shahani sa edad na 87-anyos.

Sinabi ng kanyang anak na si Lila Shahani, secretary general ng Philippine National Commission to UNESCO, na pumanaw ang kanyang ina kaninang 2:40 ng madaling-araw.

“Bereft and full of grief, but still strangely peaceful in the knowledge that she is now free from all suffering,” ani Lila sa statement.

Si Ramos-Shahani ay kapatid ni dating Pangulong Fidel V. Ramos.

Matatandaang nahalal si Ramos-Shahani bilang senador noong 1987 elections.

Sa kanyang termino, naitalaga siya bilang chairman ng committee on committees on foreign affairs, education, culture and arts, at agriculture.

Naging miyembro rin siya ng Commission on Appointments.

Maliban dito, si Ramos Shahani ay naging ambassador ng Australia mula 1981 – 1986.

Naitalaga rin siya noong 1985 bilang Secretary-General ng World Conference on the United Nations Decade of Women sa Nairobi, Kenya.

Noong Agosto lang ng nakaraang taon, itinalaga siya ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang miyembro ng Board of Directors ng Manila Economic and Cultural Office (MECO) sa Taiwan. BOBBY TICZON

