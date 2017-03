Fanny Serrano gustong gawing Darna si Kiray Celis

MAY mga celebrities ang nalulungkot sa pagkawala ni Angel Locsin bilang si Darna. Isa na rito si Bianca Gonzales. Pero kung may papalit daw kay Angel, bagay dito si Sarah Geronimo o kaya si Nadine Lustre.

“Sarah and Nadine are Pinay beauties, may X and oomp factor, act well pwede mag-action. Sino nga kaya si Darna?” ani Bianca Gonzales.

Samantalang may suhestiyon naman si Fanny Serrano na ikinabaliw ng lahat. Pwede raw na si Kiray Celis ang maging Narda at si Pia Wurtzbach ang Darna dahil malayo ang hitsura nila. Kailangan daw may dalawang tao na contradicting ang mga hitsura para mas kapani-paniwala ang kwento.

May rason si Fanny pero hindi niya naisip ang malaking difference sa height ng dalawa. Mas hindi kapani-paniwala kung sa pag-transform ni Kiray na isang pandak ay maging si Pia na super tangkad naman, at mula sa ngetpalites ay magiging pang-Miss U ang hitsura. Susme!

SEKSING CELEBRITY MAS PINILI ANG TIBO KESA SA BF

Nahihirapan ang seksing celebrity na tanggapin ang nangyari sa kanya sa isang network. Hindi niya lubos maisip na sa kabila nang pagpili niya sa tibo na may posisyon sa network, pinabayaan pa rin siya nito. Wala itong nagawa para siya maipagtanggol sa kinasasangkutan niyang problema.

Maging ang sarili nitong kaligayahan ay isinakripisyo niya kapalit ng nasabing tomboy. Nakipagkalas siya sa kanyang boyfriend na hindi naman niya nakumpirmang bading, tanging tsismis lang ang nakarating sa kanya, pero sa kabila nito ay tinuwaran pa rin niya ito kapalit nga ng nabanggit na tomboy.

Hindi naman niya puwedeng awayin ang tibo dahil baka mas lalo siyang mawalan ng ikabubuhay. Ang ginawa na lamang daw ng lekat ay nakipag-on ito sa isa ring tibo na mas babae naman daw ang hitsura kesa sa una. Dahil sa ginawa niya, nakipag-usap daw kaagad-agad ang naunang tibo sa kanya at nag-offer ng kung ano-ano.

Ano kaya ang mga ito? Abangan!

