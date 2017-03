Fire Prevention Month sa Navotas

“BUHAY AT ARI-ARIAN AY PAHALAGAHAN, IBAYONG PAG-IINGAT SA SUNOG AY SA SARILING PAMAMAHAY SIMULAN”…

ITO ang tema ng Fire Prevention month kung saan nagsagawa ng mahabang parada ang Bureau of Fire Protection, Navotas Fire Volunteers, Local Disaster Risk Reduction Management Council at Navotas PNP sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit (LGU) ng Navotas sa pangunguna ni City Mayor John Rey Tiangco at ng lokal na pamahalaan.

Nagsimula ang parada pasado ala-una ng hapon sa Centennial Park, umikot sa buong siyudad dumaan sa M. Naval St., hanggang Tangos, lumiko ng Gov. Pascual at dumiretso ng C-4 at R-10, kumaliwa ng C-3 papuntang San Rafael Village at muling bumalik ng Centennial Park dumaan sa North Bay Blvd. at Lapu-Lapu habang nagbibigay impormasyon sa publiko sa pag-iingat at paano maiiwasan ang sunog.

Pinayuhan ni Mayor Tiangco ang mga residente na tiyaking nasa tama ang linya ng kuryente at regular na patingnan sa dalubhasa upang maiwasan ang electrical malfunction o faulty electrical wiring na kalimitang nagiging sanhi ng sunog.

Ayon naman kay P.I.O. BFP chief C/I.Ian Manalo, alisin sa plug ang mga de kuryenteng hindi ginagamit, mainam na may exit plan ang bahay, huwag magtago sa palikuran at pwede ka mamatay sa suffocation.

I-turn off ang circuit breaker kung magbakasyon, pag- aralan ang Drop, Cover, Roll bilang strategy, ilayo ang mga nakasusunog na bagay sa mga bata at regular na patingnan sa eksperto ang linya ng kuryente minsan o dalawang beses kada taon.

