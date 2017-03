For a change, seryosong aktres naman si Angelica P.

MAY pangalawang teleserye na si JC Santos pagkatapos ng bonggang paglulunsad sa kanya last year bilang lead actor sa Till I Met You ng Kapamilya Network.

Ang Victims of Love ang pangalawa n’yang teleserye, kung saan kasama siya nina Lorna Tolentino, Cherie Pie Picache, Angelica Panganiban, Julia Montes, at Paulo Avelino.

Malamang ay hindi naman closet queen ang papel nya sa Victims of Love dahil siguradong hindi uulitin ng ABS-CBN ang isang tema na kagagamit pa lang ng network.

Actually, habang isinusulat namin ito, hindi pa inia-announce ng pamunuan ng network ang buod ng istorya ng Victims of Love. Ang ibinabando pa lang nila ay ang pagbabalik- ABS-CBN 2 ni Lorna, na walang dudang isa sa pinakamahuhusay nating aktres sa bansa sa loob ng maraming dekada.

Of course, hudyat din ng pagbabalik-teleserye ni Angelica ang Victims of Love. Dapat lang na magbalik-teleserye na siya dahil baka matabunan na ng husay sa pagko-comedy nya sa Banana Sundae (sa ABS-CBN pa rin) ang galing nya sa drama. (Sa kaso ni John Pratts, na nasa Banana Sundae din, sa Probinsyano naman siya natutunghayan bilang drama actor halos gabi-gabi.)

Alam nyo na sigurong nagkaroon ng maikli pero markado rin namang role si JC sa 3rd Sinag Maynila Film Festival entry na Lady fish na halos katatapos lang.

Gay film ang Ladyfish pero di naman gay ang papel ni JC kundi boyfriend ni Martin Escudero na siyang gumanap na umaatikabong bading sa istorya. Malamang na last year pa (2016) ginawa ang Ladyfish bagama’t nitong March lang nga naipalabas ang pelikula.

Nabubulok ang titulo ng pelikulang yon para sa Cinemalaya 2017. Si Crisanto “Sonny” Calvento ang director nito. Bata pa siya, tipong millennial, at anak siya ng pamosong police columnist na si Tony Calvento na nung 1990s ay nagkaroon pa ng crime drama anthology sa ABS-CBN na ang titulo ay “The Tony Calvento Files.”

Pero siguro pagkapalabas ng “Nabubulok” ay gagawin na rin siyang direktor ng mga teleserye ng ABS-CBN.

Parang may kinalaman din sa krimen ang “Nabubulok,” batay sa napakaikling teaser summaries na nagsimula nang ilabas ng Cinemalaya para sa 2017 festival nila. Tungkol ito sa mag-asawang Pinay at Kano: isang araw bago nakatakdang pumunta sa Amerika ang Kano, nadiskubreng nawawala ang misis n’ya. Wala pang pahiging man lang ang Cinemalaya kung may kinalaman ba ang karakter ni JC sa pagkawala ng misis.

Bongga ang “Nabubulok” dahil isang Hollywood actor ang gumanap na Kano sa istorya: si Billy Ray Gallion ng TV series na “Lost” at “Hawaii Five-O.” Sa mga posting ni Billy Ray namin sa kanyang Instagram namin napag-alaman na nung Setyembre pa last year siya

nagsyuting dito sa Pilipinas.

Hindi n’ya binabanggit sa mga posting na yon ang titulo ng pelikulang isinyusyuting n’ya sa Pilipinas at kung sino ang direktor pero sa ilan sa mga litrato ay kasama n’ya si Sonny Calvento, sa isa ay si JC, sa isa pa ay Hashtag boy na si Jameson Blake na siyang gumaganap na anak n’ya sa istorya.

May isa ring picture na kasama n’ya ang iba pang miyembro ng cast na kinabibilangan din nina Gina Alajar, Lito Pimentel, at Sue Prado. May ipinost din si Billy Ray na picture na kuha sa town fiesta sa Sta. Cruz, Laguna at may eksena raw du’n na kasama sa pelikula.

Actually, nung nainterbyu namin si JC nitong Pebrero 2017 para sa pagganap n’ya sa stage play na “Buwan at Baril sa Eb Major,” nabanggit n’yang may natapos na siyang indie films na hindi pa naipapalabas at hindi pa n’ya pwedeng banggitin ang titulo ng mga ito. Malamang na ang dalawa sa mga iyon ay ang “Ladyfish” at “Nabubulok.”

Nung Agosto pa last year ini-announce ng Cinemalaya ang napiling entries para sa 2017 festival. Ini-announce ‘yon nung mismong awards night ng 2016 festival. Binanggit din nung gabing yon na nung February 2016 pa lang ay nasabihan na ang mga direktor na kasali sa 2017 festival para makapagsimula na silang maghanda para sa paggawa ng pelikula, pati na paglilikom ng dagdag na pondo para sa pelikula nila.

Wala pang press release ang CCP kung ano’ng role ni JC sa Nabubulok. Malay natin baka naman kasapakat siya ng kriminal sa istorya.

Oo nga pala, nasa lead cast din si JC ng Ghost Bride ng Star Cinema, kung saan si Kim Chiu ang pangunahing bituin. Ito’y sa direksyon ng laging mahusay na si Chito Rono. Malamang na this 2017 ito ipalalabas.

May tickets para sa panonood ng kumpetisyon, at baka mura lang naman. Check n’yo ang presyo sa www.facebook.com/ihudyat2017. You may also call/text Ms. Carlyn at 09178650497 o si Ms. Roseann Realubin sa 09151585180. SHOWBYTES/DANNY VIBAS

