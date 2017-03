GAWAD PILIPINO AWARDEES

NAGPAKUHA ng larawan ang mga nagkamit ng parangal para sa Gawad Pilipino Award sa pangunguna ni Danilo Mangahas para sa iba’t ibang kategorya ng kakaibang katangian ng kababaihan sa bansa. Mga barangay captain na pinangunahan ni Midsayap Barangay Captain Eunice O. Gerez, para sa mga kabataang konsehal na pinangunahan ni Hon. Sittie Aljorie Antao ng Midsayap Cotabato, at para sa mga punong-guro at mga guro na si Wilma C. Manio ng Bagong Silangan Elem. School, ukol pa rin sa pagdiriwang ng Women’s Month na ginanap sa Eurotel – Quezon City. EDGAR RABULAN