Ginang kritikal sa selosong ka-live-in

NASA malubhang kalayagan ang isang 29-anyos na ginang matapos bugbugin ng selosong live-in partner sa harap mismo ng kanilang anak kahapon sa Caloocan City.

Inoobserbahan sa Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital ang ginang na itinago lamang sa pangalang “Ellen” sanhi ng grabeng pinsala dulot ng pambubugbog ng kinakasama niyang si Eric Monteza, 37, construction worker, ng Selica St. Barracks Brixtonevill, Brgy 175.

Sa ulat, palihim umanong kinuha ni Monteza ang cellphone ng kinakasama alas-5:00 ng hapon at isa-isang binasa ang mga natanggap na text messages, pati na ang mga ipinadalang mensahe ng ginang sa kanyang sent items.

Bigla na lamang umanong nanginig sa galit ang suspek nang mabasa ang isang mensahe sa cellphone ng ginang na nagsasaad na may nakilala siyang isang lalaki.

Hindi na hiningan ng paliwanag ni Monteza ang kinakasama at sa harap ng kanilang anak na lalaki, ginawa niyang punching bag ang mukha ng ginang at hindi na tinantanan hanggang tuluyang mawalan ng ulirat.

Ilang mga kapitbahay naman ng biktima na nakasaksi sa pangyayari ang naawa sa ginang kaya’t sila na mismo ang humingi ng tulong kina barangay tanod Tirso Macaso at Rogelio Clamor ng Brgy. 175 na nagresulta sa pagkakadakip sa suspek.

Kasong paglabag sa R.a 9262 o Violence Against Women and their Children Act and isinampa ng pulisya laban kay Monteza sa Caloocan City Prosecutor’s Office. RENE MANAHAN

