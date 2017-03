Giyera laban sa illegal drugs mas pinatindi

HARANGAN man ng sibat ay hindi paaawat si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na palawakin at patatagin ang giyera ng pamahalaan kontra sa iligal na droga.

Sa katunayan ay nilagdaan ni Pangulong Duterte noong Marso 6 ang Executive Order 15 para sa nilikha nyang Inter-Agency Committee on Anti-Illegal Drugs (ICAD).

Nakasaad sa EO 15 ang pagbuo sa isang National Anti-Illegal Drug Task Force na magsasagawa ng mga anti-illegal drug operations.

Itinatalaga ni Pangulong Duterte ang Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) bilang pangulo ng ICAD.

Ang mga miyembro nito ay mula sa 20 ahensya ng gobyerno, kabilang ang Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines.

Kabilang din dito ang Department of Justice, Department of Interior and Local Government, Dangerous Drugs Board, National Bureau of Investigation, Department of Health, Anti-Money Laundering Council, Office of the Solicitor General, Department of Education, Department of Social Welfare and Development, Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, Technical Education and Skills Development Authority, Philippine Information Agency, Public Attorney’s Office, Philippine Coast Guard, Bureau of Customs at Bureau of Immigration.

Mahigpit na nakasaad sa EO ang pagtiyak ng ICAD na ipatutupad ng bawat miyembro ang mga polisiya, batas at kautusan hinggil sa kampanya kontra iligal na droga ng gobyerno sa pamamagitan ng “integrated and synchronizes manner.”

Nakasaad din sa EO 15 ang pagsasagawa ng operasyon at pag-aresto sa mga high-value drug personalities at street-level na mga tulak at gumagamit ng iligal na droga.

Bukod dito, nais din ng Pangulong Duterte na linisin ng ICAD ang gobyerno mula sa mga tiwaling opisyal o tauhan na sangkot sa kalakalan ng iligal na droga.

Samantala, ang National Anti-Illegal Drug Task Force, ay bubuuin naman ng mga miyembro ng mga law enforcement agencies, at si Duterte ang magbibigay ng pangalan ng mamumuno dito na dapat ay isang senior law enforcement officer.

Asahan naman na ang pakikipag-ugnayan ng National Anti-Illegal Drug Task Force, sa PDEA para sa kanilang mga operasyon. KRIS JOSE

loading...