GO LANG NANG GO SA GIYERA SA DROGA

HINDI dapat na magpatinag ang gobyernong Duterte sa mga batikos sa loob at labas ng Pinas ukol sa giyera sa droga.

Hindi ang mga kritiko ang dapat na mamayani kundi ang higit na nakararaming may gusto sa giyera.

Kung ititigil kasi ang giyera, magtutuloy-tuloy ang pagdami ng mga druglord, pusher at adik.

Ano na lamang ang mangyayari sa mahal kong Pinas kung maghari ang mga druglord, pusher at adik?

HIGIT 8 SA 10 LIGTAS SA MM

Sa survey ng Pulse Asia sa Metro Manila ukol sa kaligtasan sa mga kriminal sa mga lansangan, sinasabi ng mahigit 8 sa 10 residente ang nagsabing feel nila na mas ligtas sila ngayon sa a kaysa sa nakalipaa na mga panahon.

Kanino ligtas?

Sa mga agaw-cellphone, holdaper sa jeep, bus at biyahero, riding-in-tandem na killer at holdaper, rambol ng mga kabataan, mandurukot, rapist, batang kriminal, baklas side mirror at baterya ng sasakyan, at kotongerong traffic enforcer at pulis.

Ligtas din sila sa mga pananalasa ng mga adik at pusher at protektor na pulis na kung pag-aaralan ay responsable sa 70 porsyento ng mga street crime.

NAGSIBALIKAN KAAGAD

Nang patigilin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang operasyon ng mga pulis laban sa droga, anak ng tokwa, kapuna-puna ang muling paglitaw sa mga lansangan ng mga adik at pusher sa mga lansangan.

Isang kapuna-puna rin ang pag-rape sa mga bata saka pinapatay ang mga ito.

Marami pa pala ang suplay ng droga na ibinibigay ng mga tulak sa mga adik na ibinibigay naman ng mga adik sa mga kapwa nila adik.

At ang mga ito ang muling pinagmumulan ng mga krimen sa mga lansangan.

Ang totoo, hatid-hatid ng droga ang krimen kahit sa loob ng mga tahanan gaya ng nagaganap sa mga akyat bahay at salisi sa mga bahay.

REKLAMO

May nananatiling reklamo nga lang ang mga mamamayan.

Nakikita pa nilang naka-duty ang mga pulis na alam nilang sangkot sa droga.

‘Yun bang === nag-uutos sa mga pusher na magbenta ng mga kilo-kilong shabu o mga nakukumpiskang shabu.

Ang mga pulis ding ito umanol ang pumapatay sa kanilang nagiging mga runner o inuutusang magbenta ng droga.

Lalo na sa unang panahon ng giyera sa droga ayaw nilang mabuking na sila ang nagsusuplay sa mga pusher ng shabu.

Kwento nga ng isang nagtatago mula sa mga pulis na bosing niya, nakapagpapabenta pala ang mga puis ng nasa 10 kilo o higit pa sa loob ng isang buwan lamang.

REKLAMO PA

Maraming kilala ang mga mamamayan na druglord. Pero reklamo nila, hindi ginagalaw ang mga ito ng mga pulis.

Palibhasa, mga politiko, kamag-anak ng mga politiko o gatasan ang mga ito ng mga pulis at iba pang mga alagad ng batas.

Wala sa blotter ng mga pulis ang mga druglord na ito.

Ang mga alagad na batas na kumakain sa palad ng mga druglord ang nagiging tipster sa mga raid ng mga pulis.

Hindi rin libre sa reklamo ang mga miyembro ng Philippine Drug Enforcement Agency.

Wala rin sa blotter ng mga pulis at taga-PDEA ang mga kasamahan nilang sangkot sa droga.

MGA SAMPOL

May isang mayor na may anak na dating pangulo ng liga ng mga barangay.

Itong kapitan na pangulo ng liga ng mga barangay ang pinakamalaking druglord sa kanilang bayan pero magtataka ka at wala sa listahan ito ng mga pulis sa mga wanted

Dito kasi sa P50M pataas, binibigyan natin ang mga magnanakaw ng pagkakataon na mandambong.

Mayroon ding druglord na hawak ang mga mayor at maging ang kongresman.

Ang masakit, ang chief of poice ang mismong triggerman ito.

Napakalaki naman ang negosyo ng pamilyang politiko ngunit hindi ring target ng mga awtoridad sa giyera sa droga.

May governor ding kilalang warlord at may anak ng kongresman na kapag isinumbong mo ay sa sementeryo ka pupulutin.

MALAKING REKLAMO

Sa ngayon, kapag nagreklamo o nagbigay ka ng tip sa mga awtoridad, nakataya ang buhay mo.

Inaalam kasi ang buo mong pagkatao muna bago tumanggap ang mga awtoridad ng iyong tip.

Pag-uwi mo sa iyong bahay, madadatnan mo na lang ang mga katakot-takot na banta sa iyong buhay.

Pati pamilya mo, may banta na rin.

May mga kasong ganito na kwento mismo ng mga kapitan ng barangay na lumalaban sa droga.

Kaya tumigil ang mga kapitan ng barangay na magsumbong sa mga pulis, National bureau of Investigation at PDEA.

Ang masakit, mga Bro, nagaganap pa rin ito sa kabila ng maigting na panawagan ni Pang. Digong sa mamamayan na sumama sa giyera sa droga.

Kaya maraming kapitan ang gustong manood na lang sa show ng mga awtoridad sa giyera.

oOo

Anomang reklamo o puna ay maaaring iparating sa www.remate.ph o sa 09214303333. ULTIMATUM/BENNY ANTIPORDA

