HINDI MAUBOS-UBOS ANG DROGA

HINDI matapos-tapos ang mga patayan dahil sa droga. Sa loob ng isang araw, kung susumahin ay hindi bababa sa sampu ang namamatay dahil sa paggamit ng shabu.

Bukod sa mga namamatay sa lehitimong operasyon ng Philippine National Police (PNP) na “Oplan Tokhang” o “Oplan Double Barrel” dahil nanlalaban daw ang mga target, may mga iniuulat na pinapatay ng mga vigilante group. Pero teka, totoo nga bang may vigilante group?

Ayon sa PNP, hindi totoo na may vigilante group. Itong sinasabing “vigilante group” ang nasa likod ng tinatawag sa “death under inquiry” o DUI. Sila ‘yung mga maskaradong killers na nakasakay sa motorsiklo kapag may pinapatay na taong sangkot sa droga.

Malulupit ang mga demonyong ito. Walang pinipiling oras at lugar. Kahit natutulog na, katabi ang mga anak at asawa ng gustong biktimahin, kanila pa ring binabaril. Sila rin ang nasa likod ng mga summary executions o salvaging. Iginagapos at binabalutan na parang mummy ang bangkay ng mga pinapatay.

Sabi ng pulisya, hindi maaaring masangkot sa mga ganitong karumal-dumal na krimen ang mga pulis. Maaaring kagagawan ito ng mga tao ring sangkot sa bentahan ng droga.

Kadalasan, onsehan sa kinita ang dahilan ng patayan. Awayan sa sindikato o sa lugar lang ng bentahan.

Nakalulungkot na kung sino pa ang mga “piyait” o small time, sila-sila pa ang nagpapatayan sa maliit lang na halaga ng droga.

Bakit wala tayong nababalitaang malalaking isda o bigtime druglords na naggigyera? E kasi’y hindi sila tumitira ng shabu na kanilang produkto. Alam nila kung ano ang masamang epekto nito sa utak ng tao. Basta sila, nakapokus lang sa negosyo. Wala silang pakialam kung magkaganun. KANTO’T SULOK/NATS TABOY

