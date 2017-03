SAFETY tips para sa mga mananakay ng pampublikong sasakyan. Iba na ang may alam at dapat alerto lagi ang mga pasahero. Ilan lang ito sa mga sinasabi sa atin kapag sumasakay tayo ng pampublikong sasakyan.

Ngunit kahit anong ingat natin ay nasisilat pa rin tayo paminsan-minsan. Gayunman, mahalaga na kapag nasa biyahe tayo ay handa tayo sa lahat na maaaring mangyari bilang pasahero.

Ito ang ilan sa tips para ligtas lagi tayo sa biyahe.

1. Iwasan na makatulog sa byahe. Dahil nga sa tindi ng traffic, minsang hindi maiwasan na antukin ka lalo na kapag gumigising nang sobrang maaga para lamang makarating sa tamang oras sa paroroonan. Mas mainam na may kasama o kasabay sa biyahe.

2. Alamin ang ruta ng iyong destinasyon, oras ng pag-alis ng sasakyan at dapat eksakto ang dalang pera para sa pamasahe.

3. Alerto dapat lagi sa mga dalang gamit. Huwag ilagay sa tabi lang ng upuan ng sinasakyan o sa sahig. Mainam na sa kandungan o sa lugar na hindi mo malilimutan kapag pababa ka na o ‘yung sa hindi madaling makuha ng sinoman.

4. Alerto sa mga kasabay na pasahero, driver o konduktor. May mga pasahero na gumagawa ng eksena para mawala ang focus ng ibang nakasakay para lang magawa ang masamang balak.

5. Bantayan ang driver, lalo na sa pagmamaneho nito na minsan ay maaring wala sa ayos. Huwag mahiya o matakot na paalalahanan siya kung nagiging reckless na siya. Mas mahalaga ang kaligtasan ng lahat at hindi ang hiya o takot na magsalita o magreklamo o magpaalala.

6. Huwag magsuot ng alahas o mamahaling bagay sa pampublikong sasakyan at ilabas at gamitin ang cellphone kapag importante lang.

7. Alamin kung ligal ang sinasakyan dahil marami pa rin ang kolorum. At dahil hindi natin maaalam pa kung may prangkisa ang sinasakyan o wala ay mahalaga na kunin ang plate number ng sasakyan o pangalan ng driver sa ID para kung sakaling may aberya ay may detalye na tayong maibibigay sa mga imbestigador o sa awtoridad.

8. Sumakay at bumaba lang sa tamang lugar gaya ng bus stop o jeepney stop. Kalimitan ng aksidente ay nagaganap sa pagbaba ng pasahero sa mga bawal na lugar o pagsakay o pagbaba habang umaandar pa ang sasakyan.

9. Huwag ding magpapababa o maghintay ng sasakyan sa mga madilim na lugar o lugar na walang tao. Matuto at magsakripisyo tayomh maglakad nang konti papunta sa mga tamang sakayan at babaan para na rin sa ating kaligtasan.

Sa inyo mga reader at supporter natin, ano pang mga tips ang pwede ninyo ma-share para sa kaligtasan ng nakararami? Salamat po. SIBOL/ATTY. ARIEL ENRILE-INTON

