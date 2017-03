Ilan sa opisyales ng Aquino Administration sangkot sa katiwalian

KASALUKUYAN nang pinag-aaralan ng Department of Justice ang bulto ng ebidensyang natanggap nito mula kay Council of Philippine Affairs (COPA) secretary-general Pastor Boy Saycon na may kinalaman umano sa mga katiwaliang kinasasangkutan ng mga opisyales ng nakaraang Aquino administration.

Tiniyak ng Malakanyang na hinihimay nang mabuti ni Justice Sec. Vitaliano Aguirre ang mga natanggap nitong mga dokumento para hindi makaapekto sa kredibilidad ng mga kaso ang hindi maayos ang magiging paghawak sa mga usapin.

Kaugnay pa nito, magtatalaga rin ang DOJ ng hiwalay na lupon para sa mas malalimang pagbusisi sa mga ebidensya na mula sa COPA.

Kabilang sa mga dokumentong mula kay Saycon ay naglalaman ng mga resibo at kontrata sa Philippine Amusement and Gaming Corp. (PAGCOR) at maging ang ilang record ng campaign contributions na umano’y hindi idineklara ng ilang mga kandidato ng Liberal Party (LP) sa nagdaang halalan noong 2016.

Aabot naman sa 9 na mga senador ang hindi nagdeklara ng milyung-milyong campaign contributions noong nakaraang halalan sa kanilang SOCE.

Ayon kay Saycon, isa sa mga nabanggit na senador na hindi umano nagdeklara ng tama sa kanyang SOCE ay si Sen. Antonio Trillanes IV. KRIS JOSE

