Impeachment ceasefire, ipinanawagan ng solon

NANAWAGAN ngayon ng ceasefire si Quezon City Rep. Winston Castelo sa pagitan nina Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Leni Robredo.

Apela ng kongresista, kailangan ng kahinahunan at lamig ng ulo sa pagitan ng dalawang panig sa gitna ng iringan.

Pakiusap ni Castelo, dapat magkaroon ng impeachment ceasefire dahil higit aniyang makasasama ito sa buong bansa lalo na ang tangkang pagpapa-impeach sa dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa.

Kasunod ito ng paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte ni Magdalo Rep. Gary Alejano at ngayon ay nagbabanta na si House Speaker Pantaleon Alvarez na ipa-impeach si Robredo.

Giit ni Castelo, ang mga ganitong hakbang a naghahati sa bansa at sa mga Pilipino sa halip aniang paghilumin ang mga away-pulitika.

Pakiusap pa ng mambabatas sa mga tagasuporta ng magkabilang panig na huwag pairalin ang emosyon kungdi dapat ay magkaisa upang malutas ang maraming problema ng bansa.

“Impeaching the top two leaders of the country — whether or not either succeeds– will get us nowhere and only make things worse for our already divided nation. We face serious problems that — in order to resolve — require not only serious and dedicated leaders, but more importantly sacrifices from all of us and national unity,” ani Castelo. MELIZA MALUNTAG

