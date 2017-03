Impeachment complain hindi big deal kay Pang. Digong

HINDI big deal para kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang impeachment complaint na inihain ni Magdalo PL Rep. Gary Alejano laban sa kanya sa Mababang Kapulungan ng Kongreso.

Sa kanyang departure press conference sa Davao City bago magtungo sa Myanmar ay sinabi ni Pangulong Duterte na bukod sa impeachment complaint na isinampa ni Alejano, ay welcome din sa kanya ang nakaambang reklamo na i-aakyat sa International Criminal Court.

Patunay lamang aniya ito na may umiiral ang demokrasya sa bansa dahil may nagsampa ng reklamo laban sa kanya.

Aniya, balewala sa kanya ang impeachment dahil para sa kanya ay sumusunod naman siya sa ‘rules of destiny.’

Binigyang-diin ng Pangulo na gusto niyang tumutok sa kanyang trabaho at pagtupad sa pangako na tatapusin ang kurapsyon, illigal na droga at kriminalidad.

Sa kabilang dako, mariing itinanggi ni Pangulong Duterte na may kinalaman siya sa nilulutong impeachment laban naman kay Vice President Leni Robredo, dahil sa report nito sa United Nations.

Wala aniya siyang kinalaman sa ‘Nagaleaks’ at kung ayaw daw maniwala rito ni Robredo, ay wala siyang magagawa.

Si Duterte at kanyang delegasyon ay patungong Myanmar upang makipag-pulong sa mga opisyal doon at mapalakas ang bilateral relations.

Kasama sa opisyal na delegasyon ni Pangulong Duterte patungong Myanmar sina Enrique Manalo – Acting SFA Emmanuel Piñol – Sec Agri Delfin Lorenzana – SND Ramon Lopez – STI Jose Ruperto Martin Andanar – PCO Sec Hermogenes Esperon – NSA Sen. Vicente Sotto III Sen. Alan Peter Cayetano Isidro Lapeña – DG. PDEA Alex Chua – Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Myanmar.

Tatayo namang caretaker ng Malakanyang si Executive Secretary Salvador Medialdea hanggang sa makabalik ng bansa si Pangulong Duterte.

“Both Myanmar and Thailand are friends of the Philippines and the President will seek to further deepen the valuable friendships through greater cooperation in fields of mutual interests,” ayon kay Presidential spokesperson Ernesto Abella.

Samantala, pagkatapos sa Myanmar ay pupunta naman si Pangulong Duterte sa Thailand. KRIS JOSE

