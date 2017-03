Isnabera pala itong si Maine Mendoza

ONE fan asked for a selfie with Maine.

Dumayo pa talaga siya ng Tagaytay kasama ang ilang family members and friends para makita nang personal si Maine sa shooting ng teleserye nito.

Initially, tumanggi sa request si Maine.

“The disappointment of Mam Irene. The may pagkasupladita moment. Ayaw magpapicture. Dalawang attempt ng pakiusap ni Mam Irene. Pagod na siguro. Pero dapat accommodating siya sa lahat dahil may bagong teleserye. #ManMaine? #aldub,” tweet ng isang fan.

Then, apparently, pinagbigyan din ni Maine ang fan as this tweet came out later,

“#MeanMaineNoMore Napagbigyan na si Mam Irene dela Cruz. Talagang naghintay at hinintay namin siya. Papalitan na raw niya ang photo ni Pres Duterte sa office ng picture ni Alden. Pero muntik ng di mapasali sa loob ng picture. At least complete na ang evening niya.”

Supladita pala itong si Maine. Say nga ng isang fan, “Kung ako yan di na ako maghihintay.

Sinupladahan na ako. Kahit pinagbigyan niya sa huli, suplada pa rin si #MeanMaine.”

Sorry, ha? pero walang binatbat sa My Dear Heart ang teleserye nina Maine Mendoza at Alden Richards.

Sa March 8 Kantar Media (Nationwide) ay nakakuha ng 29.1% ang show ni Coney Reyes against 18.7 ng serye nina Maine at Alden.

Sa Urban rating naman ay 29.2% ang serye ng Dos against Kapuso show’s 19.6%.

At sa Metro Manila rating ay 31.3% ang rating ng primetime serye ng Kapamilya network samantalang 20.6 lang ang sa Kapuso.

Ang depensa ng maka-AlDub ay “marami raw ADN walang social media d p nakakaalam sa DTBY.”

“Nasa 2nd week na di pa alam! E todo promote na nga GMA at EB,” wailed one fan.

“Hahahaha excuse pa more! Di na lang tanggapin na flop talaga! Destined to be flop,” said another fan.

“Di lang soc med & EB sa iba pang show sa GMA like trops at sunday pinasaya todo promote tapos di pa alam?? aawayin na nila nyan AGB at Kantar,” opined one guy.

“True. Sa twitter, fb, IG promote ang GMA at EB ang may pa countdown pa. Hangang socmed lang sila. Tanggapin na!” paniwala naman ng isa faney.

***

Seething with anger si Mocha Uson dahil suspended ang Twitter account niya.

“MY TWITTER ACCOUNT IS SUSPENDED.

“Ganito po ka hipokrito ang mga DILAW. Sinasabi niyong ayaw niyo sa diktator pero kayo ang umaasal na diktador sa Social Media. Hindi niyo mapipigilan ang katotohanan at and damdamin naming mga tunay na DDS. Laban mga KaDDS!!! MABUHAY ANG MANDIRIGMANG MGA DAMDAMIN!

“Kayong mga Yellow Tae lumaban kayo ng patas. Wag maging diktador!”

Kaloka ang hanash niya, ha? Talagang may pinagbintangan siya agad-agad.

Ang cheap lang talaga ng hanash niya any which way we look at it!!! UNCUT/ALEX BROSAS

