Kababaihan tinuturing na bayani ni Pang. Duterte

TINAWAG na bayani ni Pangulong Duterte ang mga kababaihan lalo na ang mga Filipina na nagdiriwang ngayon ng Pandaigdigang Araw ng mga Kababaihan o International Women’s Day.

Para sa Chief Executive, kakaiba ang papel ng mga kababaihan sa lipunan na dapat lamang na bigyang halaga at importansiya.

“Generations have been witness to the amazing ways by which women have transformed societies by playing the role of mothers, workers, intellectuals, educators, caregivers, soldiers, activists, artists and leaders,” ang bahagi ng mensahe ni Pangulong Duterte sabay sabing “Indeed, women are heroes.”

Ang buong mundo aniya ay saludo sa mga kababaihan dahil sa pagiging malikhain ng mga ito, matapang na hinaharap ang buhay, may self-sacrifice at mapagkawanggawa.

“We are fortunate, as we are grateful, that the Philippines has been a fertile ground for outstanding women in various sectors. The Philippines ranks high in the Asia Pacific region and in the world in terms of gender equality. My administration shall strive to maintain this distinction as well as continue to recognize their invaluable contributions in sports, science, governance, education, public service and the arts,” litaniya nito.

Sa ulat, nagdaos naman ng iba’t-ibang aktibidad ang iba’t ibang grupo ng kababaihan para sa International Women’s Day 2017.

Ang tema para sa taong ito ay “Be Bold For change” kung saan bawat bansa ay may mga iba’t-ibang paraan ng pagdiriwang na isinasagawa.

Habang may mga bansa naman ang nagsagawa ng kilos protesta ng mga kababaihan bilang panawagan sa tamang pasahod sa kanila ay equality.

May naglagay ng mga rosas ang mga tangkeng pang-gyera sa bansang Syria.

Sa Pilipinas may ibang grupo ang nagsagawa ng ibang aktibidad gaya ng pagbibigay ng libreng gupit at beauty make-over sa mga kababaihan habang magbibigay ng libreng sakay ang LRT sa mga kababaihan.

Sinasabing, nagsimula ang Women’s day noong 1908 kung saan mahigit na 15,000 na mga kababaihan ang nagprotesta sa New York City na nanawagan ng karapatang bumoto, tamang pabayad at ang pagpapaikli ng oras ng kanilang trabaho.

Samantala, taong 1913 ng pormal ng kinilala ang araw na ito bilang International Women’s KRIS JOSE

