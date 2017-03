KALUSUGAN NG MANILEÑO MAHALAGA KAY ERAP

DAHIL tag-init o summer na, usong-uso ang pagpunta sa beach, tabing dagat, swimming pool at resort upang maibsan ang banas o init na nararamdaman sa katawan.

Maraming residente ng Maynila, lalo na ang mahihirap ang nagtutungo sa Manila Bay hindi lang upang magtampisaw at maligo nang mawala ang init na nararamdaman subalit upang makalasap din ng sariwang hangin.

Pero ilang beses na rin naman silang binalaan ng “Ama ng Maynila” na si Manila Mayor Joseph “Erap” Ejercito Estrada na huwag maligo sa Manila Bay sapagkat marumi ang tubig nito.

Mahal ng alkalde ang kanyang constituents kung kaya’t pinaaalalahanan niya ang mga ito na hindi ligtas at masama sa kalusugan ang paliligo sa Manila Bay dahil posible silang magkasakit dahil maraming dumi, lalo na ng mga hayop at tao, ang itinatapos sa nasabing malaking bahagi ng tubig.

Batid din ni Mayor Estrada na tinatapunan ng basura at kung ano-anong kemikal ang Manila Bay tulad ng mga langis na tumatagas mula sa mga dumaraan at dumadaong na barko na posibleng maging sanhi nga sakit sa balat at sakit sa tiyan.

At dahil nga mahal ni Mayor Erap ang mga Manileño, bukod sa nais niyang maging ligtas ang mga ito mula sa sakuna at karamdaman, nais niyang bigyang-kasiyahan ang mga ito kung kaya’t ipinababatid na may mga pampublikong swimming pool ang lungsod.

Pwedeng-pwedeng maligo sa mga swimming pool sa Tondo Sports Complex, Dapitan Sports Complex, Rizal Sports Complex at Beata Sports Complex sa Pandacan.

Walang bayad na sisingilin sa mga residente ng Maynila kundi kailangang magpaalam muna sila sa Manila Sports Council para sa skedyul ng paliligo.

Nabatid na inalagaang mabuti ng mga tauhan ng Lungsod ng Maynila ang mga pampublikong paliguan para tulad nga ngayong summer ay mapakinabangan ito ng mga residente na nais maligo at makaramdam ng konting aliwalas dulot ng matinding init ng panahon.

O hayan mga Manileño, punta na sa MASCO upang magskedyul ng araw ng inyong paliligo sa pampublikong swimming pools sa Maynila.

Dahil mahalaga kayo kay Mayor Erap, mahalaga lalo ang inyong kalusugan at kaligayahan. PAKUROT/LEA BOTONES

