Kauna-unahang air ambulance, bibiyahe na

INANUNSYO ng Department of Health (DOH) na maaari nang magamit ang kauna-unahang “air ambulance” upang makapaghatid ng mga pasyente mula sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan (Mimaropa) papunta sa mga pagamutan sa Maynila at Quezon City.

Batay sa nilagdaang “memorandum of agreement” sa pagitan ng DOH-Regional Office IV-B at Philippine Adventist Medical Aviation Services (PAMAS), pagkakalooban ng PAMAS ang DOH-RO IV-B ng sasakyang himpapawid ang mga pasyenteng nangangailangang ng medical, maternal at surgical attention partikular sa rehiyon ng MIMAROPA.

Sa ilalim ng kasunduan na pinirmahan ni Regional Director Eduardo C. Janiaro sa panig ng DOH at Capt. Sean Knapp ng PAMAS, magkakaloob ng PAMAS ng sasakyang himpapawid na isang CESSNA 206 (six seater) at isang Robinson R44 Helicopter (four seater) at isang awtorisadong piloto na mag-o-operate sa naturang sasakyang himpapawid para sa pagdadala ng pasyente mula sa ospital ng Palawan at karating rehiyon o hanggang sa Manila at Quezon City.

Titiyakin din ng PAMAS na mayroong kasamang doctor o nurse habang nakasakay sa nasabing sasakyang himpapawid habang dinadala ito sa ospital, gayundin ang mga pangangailangan ng emergency life saving kit para sa pasyente.

Siniguro naman ng PAMAS na ang kanilang sasakyang panghimpapawid ay nasa “good operating condition” para matiyak ang kaligtasan ng kanilang pasyente habang nakasakay ito.

Ang DOH-RO IV-B naman ang babalikat sa gastusin sa gasolina, operating expenses, at aircraft maintenance ng naturang sasakyan na nagkakahalaga ng P1-milyon.

Ayonkay Janairo, malaking tulong ito sa mga pasyenteng nakatira sa mga bulubundukin lugar na nangangailangan ng medical attention kung saan kabilang ang probinsya ng Palawan na mayroong munisipyo at barangay na maituturing na Geographical Isolated and Disadvantaged Areas (GIDA) at walang access sa Rural Health Unit (RHU). MACS BORJA

