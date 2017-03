LENI, WALANG PLANONG MANG-AGAW; TALAGA LANG, HA!

WALA daw planong agawin ni Vice President Leni Robredo ang pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte pero ang hindi ko maintindihan ay kung ano ba talaga ang tunay na dahilan ng ginawang pagpapadala ni Robredo ng kanyang six-minute na video sa Untied Nations Commission na pumupuna sa umano’y maling pamamaraan ng gobyerno sa pagsugpo sa talamak na illegal drugs na ikinamatay raw ng 7000 katao.

Ayon pa sa taga-pagsalita ni Robredo, wala raw katotohanan ang paratang ni Pang. Duterte na nagmamadali si Leni na maging Pangulo ng bansa, at mismo sa bibig daw ni VP Robredo nanggaling na wala siyang planong agawin ang posisyon ng Pangulo sa Malacañang.

Kung walang balak na agawin ni Robredo ang posisyon ni Pang. Duterte, dapat ay ipaliwanag niya sa taumbayan kung ano talaga ang tunay na pakay niya kung bakit kailangan pang dalhin ang kanyang six-minute video sa United Nations Commission na binabanatan niya si Pangulong Duterte sa umano’y maling pamamalakad nito sa pagsugpo sa illegal drugs.

Pero kung ang layunin lamang ni Robredo ay mapaimbestigahan ang umano’y maling mga pamamaraan ng Punong Ehekutibo sa pagsugpo sa kalakaran ng illegal drugs sa bansa ay bakit hindi niya muna inuna ang sangkatutak na Human Rights Advocate natin, Simbahang Katolika gaya ng CBPCP at volunteer lawyer’s group gaya ng MABINI?

Hindi ba naisip ni VP Robredo kung ano ang kahihinatnan ng ating bansa sa magiging implikasyon nito sa buong mundo?

Ang katwiran niya, ginagamit niya lang daw ang kanyang karapatan na “freedom of expression.” Freedom of Expression kung patas at in good faith ang layunin mo pero kung ang motibo mo naman ay sirain at pabagsakin ang gobyerno sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga maling impormasyon ay hindi ito matatawag na “freedom of expression!!!”

COP TUTULOG-TULOG

Sa Brgy. San Vicente, Biñan, Laguna, ang may hawak ng bookies ng Small Town Lottery rito ay si Kap. Ruel R. Ipinagmamalaki niya na malakas daw siya kay Biñan Mayor Arman Dimaguila kaya hindi hinuhuli ang bookies nito.

Maging ang chief of police na si Supt. Serafin Petalio ay tutulog-tulog na halos ilang metro lang mula sa tanggapan nito ang operasyon ng bookies ng STL ni Kap. Ruel R. Konti na lang ay nasa tungki na ng kanyang ilong ang bukisan.

oOo

