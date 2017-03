Lillard bumida sa panalo vs Miami

UMISKOR si Damian Lillard ng kanyang season-high 49 points kabilang ang siyam na 3-pointers para magapi ang Miami Heat sa score na 115-104.

Dahil dito, lumakas ang tiyansa ng Blazers na makuha ang no. 8 spot dahil sa isang game na lang ang kanilang kailangan bago abutan ang Denver.

Para naman sa Heat, nabigo itong maabot ang .500 record sa kanilang panalo sa unang pagkakataon ngayong season.

Mula sa no. 7 ay nahulog sa no. 9 ang Miami sa Eastern Conference.

Maging ang Miami head coach at Fil-Am na si Erik Spoelstra ay humanga sa ginawa ni Lillard na tinawag pa niyang “incredible performance.”

Samantala, tumulong naman kay Lillard sina Jusef Nurkic na nagtapos sa 21 points at 12 rebounds at si C.J. McCollum ay nagtala ng 18 habang si Noah Vonleh ay nagdagdag ng 11 para sa Portland (32-37).

Sa Miami, nasayang ang diskarte nina James Johnson na kumamada ng 24 points, si Hassan Whiteside naman ay may 17 points at 10 rebounds, at si Goran Dragic ay nagpakawala ng 17.

Ito na ang ikalawang talo ng Heat (34-36) sa huling 17 home games. BOBBY TICZON

loading...