ISA-ISANG pinag-aalis ng mga tauhan ng DPSTM-CEMO-Mayor’s Action Team-SAU-SOG-Anti Hawker in action ang mga illegal parking, illegal vendors at mga kalat sa mga sidewalk sa National Diversion Rd., EDSA bound matapos ipag-utos ni Caloocan City Mayor Oscar Malapitan at Cong. Along Malapitan na resolbahin ang mga problema sa kalsada upang mapakinabangan ng mga tao. JOJO RABULAN