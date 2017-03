LPU student, rineyp ng schoolmate

GINAHASA ng kapwa estudyante ang isang college student matapos itong lasingin sa loob ng dormitoryong tinutuluyan niya sa Intramuros, Maynila.

Dumulog sa tanggapan ng Women and Children’s Protection Unit ng Manila Police District (MPD)-Station 5 ang 18-anyos na biktima at second-year college student ng Lyceum Univeristy of the Philippines (LPU), kasama ang kanyang ina upang ireklamo ang panggagahasa.

Naaresto naman at na-inquest na sa kasong rape (RA 8353) ang 19-anyos na suspek at second-year college student din sa nasabing unibersidad na si Glendon Fernando.

Sa ulat ni P/Supt. Emerey Abating, station commander ng Manila Police District (MPD)-Station 5, dakong 10:00 ng gabi nang maganap ang panghahalay sa loob ng dormitoryo ng suspek sa Sta. Potenciana St., Intramuros.

Bago ito, inimbitahan ng suspek ang biktima sa kanilang dormitoryo upang uminom ng alak na pinaunlakan naman nito.

Nang malasing na ang biktima ay saka isinagawa ng suspek ang panghahalay.

Pagkauwi ay agad namang nagsumbong ang biktima sa kanyang ina at agad siyang sinamahan sa himpilan ng pulisya upang magreklamo na nagresulta sa pagkakadakip ng suspek. JOCELYN TABANGCURA-DOMENDEN

