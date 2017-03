Madalas magkasakit dahil sa bisyo’t katakawan

HAHAHAHAHAHAHA! Madalas raw na magkasakit lately si Bubonika alias Crispy Chakah.

Pa’no naman kasi, ang tanda-tanda na, matigas pa rin ang ulo at hindi nakikinig na tigilan na ang kayuyupyop ng yosi.

Ilang beses ng sinabihang bawasan ang addiction sa cigarettes but to no avail.

At the age of 60 something, Bubonika’s visiby addicted to smoking.

She wouldn’t listen to friends who are advising her to tone down on her cigarette consumption because it’s not good for her health.

Kaya naman lately, palagi siyang wala sa radio program nilang pipito (pipito na lang daw, o! Hahahahahahaha!) na lang yata ang listeners. Hahahahahahahahaha!

Mabuti na lang at nagpi-pinch hit sina Ronnie Carasco at Gladys Reyes.

Otherwise, wala na sigurong makikinig sa radio show na ‘to na talamak (talamak daw talaga, o! Hahahahahahaha!) talaga ang batian from beginning to end.

Yosi-kadiri!

Ang nakababaliw pa, she had the best of news ever.

In her columns, she gets to write the most intriguing and fascinating stories ever.

Pero ‘yun na nga, pagdating sa radio show niya, napupuno ito ng nakaiiritang batian.

Magbalita man ang lamunerang matanda, (lamunerang matanda raw, o Hahahahahahaha!) obvious na wala roon ang kanyang concentration kundi babalik at babalik pa rin siya sa kanyang paboritong alog-bateh portion. Hahahahahahahahaha!

Anyway, pinagbabayaran lang ng ngetpalites na gurang ang mga ginawa niya sa amin sa Juicy noon.

Nang mabalitaan kasi niyang nangagsisipagbalikan na ang mga sponsors, hitsurang kamamatay palang ng kanyang ina, nagbalik sa telebisyon kaagad ang dupang na matanda.

Ano naman ang nangyari sa pagpalit niya sa amin nina Morly, hindi nga ba’t nag-flop ang show at below sea level ang rating? Hahahahahahahahahaha!

Okray!

Akala ko ba reyna ng intrega, este, intriga ang humal na gurangski na ‘yan? Ano’t bumaba ang 5 to 6% na rating nu’ng show at naging below one percent na lang ang natira? Hahahahahahahahahaha!

‘Yan ba ang sikat? Samantalang kaming mga nameless raw ay nakapagtala ng 6% rating sa aming replays in the evening. Hahahahahahaha!

Pa’no, osla na at devoid of entertainment value ang humal na matanda.

Puro kata at kita pa ang namumutawi sa mamad na mga labi kaya natigbak ‘yung show. Hahahahahahahahahaha!

Anyway, she is very much at home and in her elements sa batian portion ng kanilang show.

Bumati siya nang bumati hanggang sa magsara ang kanyang walang katorya-toryang show.

Babu, gurangski! Hakhakhakhakhakahakhakhak!

NATI-TENSE SA MGA PARTIES

24 na si Martin del Rosario but according to him, “Parehas pa rin naman, wala namang pagbabago.”

Anyway, he celebrated his recent birthday in the faraway Coron, Palawan.

They stayed there for five days together with some really close friends. It was his first time in that locality and it was his birthday present to himself.

Did he receive anything special?

“Ako naman, mula noong bata ako, hindi ako nagpa-party talaga, e,” he opines.

“Ayoko lang nung parang ako ang sentro… parang nakaka-pressure.

“Pag birthday ko talaga or yung mismong salubong, sa bahay lang ako kasama ang family.

“Parang, ‘Happy birthday, Mart!’ Ni wala ngang kain-kain!” he smiles in recollection.

Dugtong pa ng Pinulot Ka Lang Sa Lupa actor, “So hindi ko rin naman nakanasayan na may nagbibigay ng regalo,” he coos.

“Minsan naman sa rami ng gifts, parang… special lahat.”

Nakaranasan naman daw niyang sinorpresa bilang pagsalubong sa kaarawan niya.

“Parang na-stress ako kasi,” he emotes. “Parang feeling ko, kailangan kong asikasuhin yung mga tao, i-entertain.

“Tapos, after, parang pagod na pagod ako.”

AYAW MAGPAKASAL

“May mga bagay siguro na i-keep na lang namin para sa amin para hindi na mas lumaki pa o maintriga,” intimates Erik Santos when asked about the state of things in as far as his relationship with Angeline Quinto is concerned.

Kung hugot lang ang pag-uusapan, hindi raw mauubusan si Erik nito.

That’s the reason why in his forthcoming concert Erik Santos Sings The Greatest OPM Classics that is slated to get staged at The Theater in Solaire Resort and Casino this coming April 7, he has one segment devoted to this.

As of the moment, Erik appears to be contented with being single.

“May maganda at hindi maganda. Kasi, kapag single ka, wala kang kailangang i-text ng good night, wala kang kailangang pagpaalaman na nandito ako, mga whereabouts mo.

“Pero iba rin kasi yung feeling na may maggu-good night sa ‘yo, may magsasabi ng ‘I love you’ at ‘I miss you.’

“Iba rin yung inspiration na naibibigay nun.”

Anyway, mum is the word si Erik sa kanilang ill-fated (ill-fated daw, o! Hahahahahahaha!) love affair ni Angeline Quinto.

“Sabi ko na lilipat diyan, e!” he jokes when asked about Angeline.

“Kung ano ang sinabi doon, yun. May mga bagay siguro na kailangan ano…Kumbaga, ang ingay na ng mundo natin. Kapag nagsalita ka ng isang salita, pag-uusapan, pagpipiyestahan.”

Pero nang mabanggit ang tungkol sa umano’y natanong sa kanya ng ina ni Angeline, evasive si Erik.

Anyway, when he answered, it was in riddles, “Kahit naman ano ang sabihin ng mga tao sa paligid mo, kung ikaw, hindi ka handa…I’m speaking in general, ha?

“I mean… kapag hindi ka pa handa, kahit gaano pa kahanda ang mga taong nasa paligid mo, dapat yung puso mo pa rin o yung personal choice mo ang susundin mo.”

Anyway, he was quoted to have said before that his romantic relationship with Angeline did not push through because he has other pressing plans.

Angeline enthuses, “Sinasabi naman niya na naging espesyal ako sa kanya, ganun din naman po sa akin si Erik. Pero yung gusto niyang mangyari sa buhay niya, gusto na niyang mag-asawa, hindi pa ako ready sa ganun, e.”

When asked if he’s willing to wait for the singer-actress, he says, “It depends. Depende sa pag-uusap, depende sa sitwasyon, depende sa kung ano yung itinitibok ng puso mo. Maraming puwedeng i-consider.”

At this point, Rufa Mae came into the picture. Tinanong si Erik kung payag ba siyang maging ninong ni Baby Alexandria Athena if ever. “Kung kukunin ako, why not?”

Nilinaw ni Erik good friends pa rin daw sila ngayon ni Rufa Mae at naku-cute-tan siya sa baby nina Rufa Mae at Trev Magallanes, “Ang cute ng baby niya, ha!” he says with obvious admiration in his voice.

NA-TURNED OFF ANG OMBRE SA PRENUPTIAL AGREEMENT

Mega turned off raw ang mister ng isang female celebrity dahil sa prenuptial agreement na pinapirmahan sa kanya ng mga magulang ng aktres na kanyang pinakasalan.

That’s the very reason why he declared his independence after being together for quite sometime.

Siyempre, baffled ang asawang aktres dahil all along, ang feeling nia’y okay sila ng kanyang asawa.

Ang hindi niya alam, na-hurt ang male ego ng mister dahil sa prenup agreement. Hahahahahahahahaha!

Wala nga naman siyang mahaharbat na andalu dahil sa prenup agreement na ‘to.

Bilyonaryo pa naman ang aktres na kanyang pinakasalan ever. Hahahahahahahahaha!

Anyway, isa pang ikina-hurt daw ng mister ay ang indifferent attitude ng kanyang biyenang babae.

On cam, napaka-sweet at prim and proper raw nito pero off-cam ay napaka-bitchy.

Bitchy raw, o! Hahahahahahahahaha!

Kaya kung nag-fail man ang marriage ng kanyang anak, numero unong dapat daw sisihin ay ang inang veteran actress ng mukhang mabait namang kausap on cam peo super impakta off-cam.

‘Yun nah! Hahahahahahahahaha!

POLO’S EX, PROUD OF HIS ACHIEVEMENTS!

Nakabibilib din ang closeness nina Paolo Ballesteros at ex-girlfriend na si Maria Katrina Nevada.

Sila ang pagiging model parents sa 8-year-old daughter nilang si Keira Claire.

Truth to tell, extremely proud ang ex-girlfriend ni Paolo sa kanyang achievements lately.

Imagine, he won as the festival’s Best Actor in his delineation of a transwoman in the movie Die Beautiful.

Prior to this, he won at the 29th Tokyo International Film Festival as best actor in the same movie.

Maria Katrina is the mother of Paolo’s 8 year old daughter Keira Claire and both mother and daughter are presently based in Chicago, USA but is presently in the country for a ten-day vacation.

In spite of separation, smooth-sailing pa rin ang relasyon ng dalawa.

As a matter of fact, in a recent instagram post, he calls the Eat Bulaga host as the “best dad” ever and her “best friend” to boot.

Post ni Maria Katrina: “So proud of him… I remember during our college days, we were just eating lunch at McDonalds and you would tell me your dreams of being an actor. But now you’re more than just an actor!!! #bestactor #bestdaddy #bestfriend @pochoy_29”

Seen din sa Instagram post ang maiksing video kung saan nagbi-videoke ang dating lovers while kidding each other on the side. DAPAT LANG!/PETE AMPOLOQUIO

