MAKAKAYA KAYA?

KAMAKAILAN ay nakatanggap tayo nang isang mensahe mula sa tanggapan ni Labor Secretary Silvestre H. Bello III at nakasaad doon ang pagtitiyak niya ng mahigpit na pagpapatupad ng kanyang kautusang Department Order No. 174.

Ang nasabing order ay nagtatakda ng pagbabawal sa labor-only contracting o mas kilala sa tawag na end of contract (endo) at iba pang uri ng iligal na pangongontrata.

Maraming tumututol sa nasabing administrative order ni Sec. Bello, lalo na iyong mula sa makakaliwang mga labor group dahil sa tingin nila ay malasado ito at hindi rin nakadisenyo para tuluyang wakasan ang endo.

Sa palagay ko naman ay dapat bigyang pagkilala rin si Bello at ang administrasyong Duterte dahil sa pagsusumikap nila na mabigyang solusyon ang matagal ng pagsasamantala ng mga ganid na kapitalista sa mga manggagawa.

Subalit gustuhin man ni Bello at mga kasama niya na ibigay nang buom-buo ang mga hiling ng mga manggagawa ay hindi naman nila ito magagawa sapagkat may ilang bagay rin na kailangang bigyang konsiderasyon at timbang.

Mahirap naman na puro ang kahilingan lang ng mga trabahador ang pagbibigyan gaya ng regularisasyon sa lahat ng uri ng trabaho kahit hindi naman nararapat at kailangan.

‘Pag nagkaganoon kasi ay maraming kompanya ang malulugi at magsasara at sa huli ay mas marami pa ang mawawalan ng trabaho kaya sa huli ay nakatunganga rin sila.

Para sa akin ay dapat lang na tiyakin nina Bello na maipatutupad nang maayos ang kanyang order para naman hindi maging kawawa ang mga trabahador sa huli.

Si Bello na mismo ang nagsabi na kahit na anong ganda ng order, kung sa implementasyon, eh, walang saysay ay wala ring mangyayari riyan.

Buti naman at alam niya ang reyalidad na ang buhay ng kanyang kautusan ay nasa maayos na pagpapatupad.

Kaya naman dapat niyang siguruhin na gagawin nang maayos ng mga team na binuo niya ang kanilang trabaho para magsagawa ng regular na inspeksyon sa iba’t ibang mga establisimyento.

Mabuti naman at si Labor Usec. Joel Maglunsod ang inatasan ni Bello na mangasiwa sa grupo ng mga labor compliance officer at kinatawan mula sa grupo ng mga manggagawa at negosyante upang magsagawa ng mga inspeksyon.

Malaking trabaho ito sapagkat hindi bababa sa 90,000 establisimyento ang kanilang bibisitahin upang matiyak ang kanilang pagsunod sa mga umiiral na labor standard at batas sa paggawa.

Ginawa ni Bello ang kautusan upang tugunan ang hinaing ng mga manggagawa pero sa huli ay implementasyon pa rin ang susi para maging tagumpay ang adhikaing ito.

Ang tanong tuloy ngayon, makaya kaya? OPEN LINE/BOBBY RICOHERMOSO

